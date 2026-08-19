Presidente de la Espriella ratificó a dos boyacenses en las direcciones del Invías y el SENA

Juan Camilo Ostos (Sogamoso) y Fray Ricardo Ernesto Torres Castro (Tunja) fueron confirmados por el presidente Abelardo de la Espriella como directores del Invías y el SENA, respectivamente.

Tunja

El Gobierno Nacional oficializó este miércoles, 19 de agosto de 2026, cambios en la dirección de dos entidades de importancia para el país: el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A través del Decreto 1259 de 2026, el Ministerio de Transporte dio por terminado el encargo de William Molano Rodríguez como director general del Invías y nombró en propiedad al sogamoseño Juan Camilo Ostos Romero para asumir este cargo.

El decreto establece que Molano Rodríguez venía desempeñándose como director general encargado desde el pasado 6 de agosto, sin separarse de las funciones propias de su cargo titular como director técnico de la Dirección de Ejecución y Operación del Invías.

Con la nueva disposición, Juan Camilo Ostos Romero asume como director general, código 0015, grado 25, de la planta global del Instituto Nacional de Vías.

Ostos Romero es economista y especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la Universidad Santo Tomás, con títulos de maestrías en Gobierno y Gestión Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y en Problemas Contemporáneos en América Latina de la Universidad Complutense de Madrid en España.

Se ha desempeñado en el sector público como viceministro de Transporte en el Gobierno de Iván Duque, director de estrategia de la fundación Ciudadanía en Acción (2016 -2018) y de la firma Lateral Consultores (2017 -2018), asesor de planeación y ejecución del Sistema Estratégico del Transporte Público de Neiva (2016) y auditor de economía y finanzas en la Contraloría General de Boyacá (2010).

Para el SENA se oficializó al tunjano Fray Ricardo Humberto Gómez

También se produjo un relevo en la dirección general del SENA. Mediante el Decreto 1258 de 2026, el Gobierno Nacional terminó el encargo de Manuel Humberto Gómez Bermúdez, quien había asumido temporalmente la dirección de la entidad el pasado 6 de agosto.

En su reemplazo fue nombrado, con carácter ordinario, a Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, quien ocupará el cargo de director general, grado 11, del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Fray Ricardo nació en el Hospital San Rafael de Tunja, estudió en el INEM Carlos Arturo Torres, tuvo un paso fugaz por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a los 16 años salió de Tunja para iniciar un proceso de formación con la Orden de Predicadores, más conocidos como los dominicos.

Torres Castro es licenciado en Filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, profesional en Teología, magíster en Administración y en Negocios y Redes Internacionales, además de contar con estudios doctorales en Administración. Su trayectoria ha estado ligada a la educación superior, la gestión institucional, el sector empresarial y el trabajo social. Entre 2017 y 2023 fue rector de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, y posteriormente se desempeñó como decano de la División de Ciencias de la Salud de esa institución. Desde enero de 2024 ejerce como asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Los dos decretos fueron expedidos el 19 de agosto de 2026 y establecen que los nuevos nombramientos rigen a partir de la fecha de su expedición.

De esta manera, el Gobierno Nacional oficializa dos cambios en la dirección de entidades que tienen bajo su responsabilidad importantes funciones en materia de infraestructura vial y formación para el trabajo.