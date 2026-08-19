Línea 40 Segundos de Tunja cumple cinco años con más de 9.660 atenciones en salud mental

Tunja

La Línea 40 Segundos, estrategia de atención emocional de la Secretaría de Salud de Tunja, cumple cinco años de funcionamiento y se consolida como una de las principales herramientas de acompañamiento en salud mental para los habitantes de la capital boyacense.

La iniciativa nació en 2021, en medio de las necesidades de salud mental evidenciadas durante la pandemia de COVID-19, inicialmente con una atención de 12 horas. Con el paso del tiempo, el servicio se extendió y actualmente funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Adriana Flores, secretaria de Salud de Tunja, explicó que durante estos cinco años más de 9.660 personas han recibido atención, orientación, acompañamiento y seguimiento a través de esta estrategia.

“Más de 9.600 personas han sido abordadas y atendidas en la línea. Este año, más de 2.800 personas han llamado y hemos estado atentos a las necesidades que ellos han tenido”, señaló.

Los datos consolidados entre enero y julio de 2026 muestran la demanda que mantiene este servicio. En ese periodo fueron atendidos 2.843 casos, y el WhatsApp se convirtió en el principal canal de contacto, concentrando el 54 % de las atenciones, seguido de las llamadas telefónicas.

Uno de los resultados destacados es que el 93 % de los casos fueron resueltos directamente durante el primer contacto por el equipo profesional, integrado por cuatro psicólogos, quienes brindan atención en crisis, orientación, activación de rutas y acompañamiento.

Entre las situaciones identificadas durante estos años se encuentran el consumo problemático de sustancias psicoactivas, la conducta suicida, la violencia intrafamiliar y de género, además de otros trastornos y dificultades que pueden afectar el bienestar emocional.

La población joven representa uno de los principales focos de atención. Las personas entre los 15 y 24 años concentran la mayor proporción de solicitudes, principalmente por conflictos de pareja o expareja y dificultades familiares.

Fortalecimiento de la prevención

La Secretaría de Salud señaló que la estrategia no se limita a responder ante situaciones de crisis, sino que también desarrolla acciones de prevención y promoción de la salud mental.

Entre enero y julio de 2026 se realizaron 89 talleres en colegios, universidades, empresas e instituciones, con la participación de más de 2.062 personas. Estos espacios están orientados a fortalecer los factores protectores, las redes de apoyo y la capacidad para identificar señales de alerta y buscar ayuda de manera oportuna.

La secretaria de Salud, Adriana Flores, destacó además que muchas de las situaciones que afectan la salud mental tienen causas que van más allá del sector salud, como las dificultades económicas, el desempleo, la violencia intrafamiliar y el bullying.

Por esta razón, la Administración Municipal busca fortalecer el trabajo intersectorial para intervenir no solo las consecuencias, sino también las causas que pueden generar afectaciones emocionales en la población.

“Lo que se busca en este momento es fortalecer la intersectorialidad para buscar la raíz del problema y tratar de prevenir estas afecciones, pero también hacer la atención oportuna a los casos que se presenten”, explicó Flores.

La invitación de la Secretaría de Salud es a dejar de ver la búsqueda de ayuda como un signo de debilidad y entenderla como una herramienta de cuidado y prevención. La Línea 40 Segundos está disponible en el 318 465 3854, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Una llamada, un mensaje, 40 segundos pueden marcar la diferencia. Porque pedir ayuda también es una forma de cuidarnos”, es el llamado de la Administración Municipal.