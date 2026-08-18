Diez capturas y 210 órdenes de comparendo impuso la Policía Metropolitana de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló que el puente festivo que acaba de terminar se presentó la captura de 10 personas en flagrancia, por delitos como hurto, porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

“Sumado a estas capturas, y en el firme propósito de las autoridades por hacer frente a los delitos de impacto, como las lesiones personales y el homicidio, se incautaron, 3 armas de fuego, 107 armas cortopunzantes, 723 gramos de estupefacientes y la recuperación de 2 motocicletas”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Durante el fin de semana, se adelantaron en Ibagué 833 planes de seguridad en prevención del delito y control de personas. De estos, se destacan 267 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 164 a vehículos de servicio público. Además, como parte de estas acciones, se verificaron 25.955 antecedentes a personas, 19.679 antecedentes a vehículos y motocicletas, consolidando un control efectivo en toda la jurisdicción.

En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ley 1801 de 2016, se impusieron 210 órdenes de comparendo. De estas, 107 por portar armas blancas, 33 por riñas, 16 por incumplir orden de policía, 15 por consumir o portar estupefacientes y 5 por comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto.

Por su parte, en la línea de emergencias 123 se atendieron 3.622 llamadas, entre las que se destacaron 199 reportes por riña y 81 casos de violencia intrafamiliar.

“Estos resultados reflejan el esfuerzo permanente de la Policía Metropolitana de Ibagué para proteger la vida, garantizar la convivencia y seguir avanzando en la construcción de entornos más seguros para todos los ciudadanos”, puntualizó el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.