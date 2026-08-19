Personeros de Chocó piden atención para damnificados del terremoto de zonas rurales de 29 municipios

Bogotá

10 días después del terremoto que golpeó a Colombia una de las preocupaciones en el departamento del Chocó es la atención a todos los damnificados en un territorio que tiene una extensión de 47 mil kilómetros y tiene afectados a 29 municipios de las 5 subregiones, en su mayoría distantes y en zona rural, lo que hace que el acceso sea muy limitado.

Ante esta situación Edwin Asprilla presidente de la Asociación de Personeros del Chocó, hace un llamado para que la ayuda también esté focalizada en mover personal para hacer los censos en comunidades apartadas donde en algunas el 70% de las viviendas colapsaron.

“Vamos a tener sin duda alguna un subregistro porque no vamos a tener un total de información de personas que han sufrido digamos la afectación tras este sismo. Nosotros como personerías municipales vamos a estar expectantes de que ese censo realmente se pueda realizar en todos esos territorios dispersos, porque tenemos que garantizar los derechos de toda la ciudadanía”.

Esperan que el Gobierno Nacional incluya a estas comunidades en el censo para que las ayudas también lleguen a estas zonas, porque incluso en la ciudad de Quibdó, no se han completado estos censos y en muchos barrios la ayuda aún no ha llegado.

A esto se suma la petición de la Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien pidió acelerar la fase de reparación y reconstrucción de viviendas, porque la gente no tiene en donde vivir y el subsidio de arrendamiento no aplica en el Chocó porque no hay casas disponibles para arrendar.