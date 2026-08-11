El silencio de Quibdó ante el impacto del terremoto

La ciudad de Quibdó en el Chocó, se caracteriza por la risa de su gente, por sus calles con música, con color. Pero ante el paso del terremoto de 7.4 cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó, Quibdó está en silencio.

Sus calles están apagadas y su gente permanece sentada al frente de los lugares, devastados, ayudando y esperando noticias de sus amigos, vecinos y familiares.

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El silencio de Quibdó ante el impacto del terremoto

En los micrófonos de Caracol Radio, sus habitantes recuerdan ese impacto y aseguran que para ellos fue como si hubiera llegado el fin del mundo.

“A mí me tocó ver cómo se caía el edificio. Nosotros pensamos que este era el fin del mundo porque nunca habíamos vivido una cosa así”.

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No pueden dormir porque al cerrar sus ojos las imágenes de las casas y edificios de cinco pisos cayendo lo impiden. Su vida no volverá a ser la misma y solo le piden a Dios que no vuelva a temblar.

“Eso fue una cosa de locos, ver cómo se derrumbó ese edificio. Dolor de cabeza que tengo, mire que uno no puede dormir porque uno siente como si fuera a pasar algo”.

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No importa si no hay conocidos en las zonas de desastre, la gente llega a ayudar a los socorristas para poder salvar vidas.

“Cuando vi los estados, las historias, me vine de una a ayudar, hicimos un túnel, encontramos a varias personas, a un niño pero lamentablemente no pudo sobrevivir”.

La unión hace la fuerza y los habitantes de Quibdó esperan juntos salir de esta tragedia

“Los tres últimos pisos nos tirábamos entre nosotros y apenas salimos las seis personas, colapsó el edificio”.

El comercio funciona a medias, son pocos los hoteles que pueden prestar el servicio porque sufrieron daños estructurales y están a la espera de la evaluación de los técnicos para garantizar la seguridad. La luz es intermitente y la señal de celular se congestiona por momentos.

La capital del departamento del Chocó espera que, con la ayuda del Gobierno Nacional y la comunidad internacional, se pueda atender de manera integral a los damnificados.