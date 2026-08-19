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19 ago 2026 Actualizado 12:12

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“No se va a resolver en un mes o dos, va a tomar años”: Camacol sobre reconstrucción tras terremoto

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, habló en 6AM W sobre los planes de reconstrucción que deberán ejecutarse en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol

Guillermo Herrera, presidente de Camacol

Guillermo Herrera, presidente de Camacol
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El terremoto de magnitud 7,6 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, dejó 29.500 viviendas destruidas y más de 134.000 viviendas averiadas, 4.611 personas resultaron heridas y 290 personas desaparecidas.

En referencia a esto, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los planes de reconstrucción que deberán ejecutarse en las zonas afectadas.

Sin embargo, aclaró que no será un proceso rápido. “Esto no se va a resolver un mes, dos meses, seis meses, sino va a tomar varios años completar este proceso de reconstrucción”, dijo.

Además, reveló que en la tarde del martes 18 de agosto, el Ministerio de Vivienda hizo una invitación para articular esfuerzos y capacidades, para definir y completar ese plan de reconstrucción que se presentó por parte del Gobierno Nacional.

“Esa reunión fue muy importante porque tuvimos la oportunidad de sentarnos con los enlaces de las gobernaciones y de las ciudades capitales para entender las necesidades de este esfuerzo monumental y de las gobernaciones”, contó.

Noticia en desarrollo.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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