“No se va a resolver en un mes o dos, va a tomar años”: Camacol sobre reconstrucción tras terremoto

El terremoto de magnitud 7,6 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, dejó 29.500 viviendas destruidas y más de 134.000 viviendas averiadas, 4.611 personas resultaron heridas y 290 personas desaparecidas.

En referencia a esto, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los planes de reconstrucción que deberán ejecutarse en las zonas afectadas.

Sin embargo, aclaró que no será un proceso rápido. “Esto no se va a resolver un mes, dos meses, seis meses, sino va a tomar varios años completar este proceso de reconstrucción”, dijo.

Además, reveló que en la tarde del martes 18 de agosto, el Ministerio de Vivienda hizo una invitación para articular esfuerzos y capacidades, para definir y completar ese plan de reconstrucción que se presentó por parte del Gobierno Nacional.

“Esa reunión fue muy importante porque tuvimos la oportunidad de sentarnos con los enlaces de las gobernaciones y de las ciudades capitales para entender las necesidades de este esfuerzo monumental y de las gobernaciones”, contó.

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