El cuerpo todavía está en Medicina Legal: papá de soldado que murió en combates en Cauca

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Idelfonso Torres, papá del soldado profesional Idel José Torres Herrera, entregó detalles de la muerte de su hijo

Idelfonso Torres, papá del soldado profesional Idel José Torres Herrera, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre su hijo, quien murió durante los combates registrados el domingo 27 de septiembre en zona rural de El Tambo, Cauca.

El militar murió en medio de combates entre las disidencias de las Farc y tropas de La Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro en el Cañón del Micay.

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En la conversación con el programa, Idelfonso Torres contó que tenía cuatro hijos y el único varón era Idel José, quien había ingresado al Ejército con la intención de sacar a su familia de la pobreza.

“Él me decía, papá, yo quiero ir a pagar el servicio para yo quedarme en la profesional, para yo ayudarlo, porque nosotros somos muy pobres, porque nosotros no tenemos ayuda”, reveló.

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El soldado Idel José, oriundo de Valencia de Jesús, corregimiento de Valledupar, tenía una pequeña hija que no pudo alcanzar a conocer porque no le dieron permiso.

“Tiene una niñita que tiene apenas 14 días. No la alcanzó ni a conocer porque a él quedaron a darle el permiso para venir a ver, y al fin y al cabo no se lo dieron”, señaló Idelfonso Torres.

Por último, el padre del uniformado reveló cuál fue el grupo armado que asesinó a su hijo y señaló que están a la espera de que les entreguen el cuerpo para darle cristiana sepultura.

“Él estaba por allá en Cauca, en El Tambo. Me dijeron que en un combate con las Farc”, expresó.

Torres añadió que el cuerpo de su hijo todavía se encuentra en la sede de Medicina Legal de Popayán y a esta a la espera de su entrega.

“Quedaron a mandarlo hoy, de dos de la tarde para adelante. Me dijeron que posiblemente podría llegar acá a esas horas aquí a Valledupar”, señaló.

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Escuche la entrevista completa:

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