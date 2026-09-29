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“Es histórico”: abogada de Maricarmen, mujer de 87 años desahuciada que volverá a su casa en Madrid

En diálogo con 6AM W, Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid, España, dio detalles del acuerdo que lograron para que la adulta mayor regrese a su vivienda y la ley que lleva su nombre.

“Maricarmen conoció esta mañana el acuerdo con el que podrá volver a su casa. Está evidentemente contenta y muy feliz, con ganas de recuperarse y con tranquilidad de saber que puede volver a una vivienda”, dijo.

Expresó que el acuerdo marca un “hito histórico” que sienta un precedente en que la lucha sindical es fundamental para defender los derechos de los ciudadanos.

¿Se pueden proteger los derechos de los ciudadanos y el de los empresarios?

Manifestó que en ningún caso se puede comparar el derecho de un empresario con el de una persona a vivir en su vivienda: “no se pueden equiparar, no se puede hablar de ellos como iguales”.

Ley ‘Maricarmen’

Detalló que la ley ‘Maricarmen’ incluye un paquete de medidas que garantiza el derecho a la vivienda por encima del de los rentistas.

¿Es una jugada política del partido socialista en España?

“Obviamente quieren usar el tema y lo mediático que es para posicionamiento político, pero, por lo motivos que sean, se legisla a favor de las personas resulta irrelevante”.

Escuche la entrevista completa aquí: