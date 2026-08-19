El Huila ha recogido más de 35 toneladas de ayudas para damnificados por el terremoto

El centro de acopio en la Gobernación del Huila debió ser ampliado ante el volumen de donaciones recibidas. Foto Gobernación del Huila.

Neiva

Más de 35 toneladas de ayudas humanitarias ha recogido el Huila a través de la campaña “En el Huila Grande todos podemos”, una iniciativa que apoyar a las familias damnificadas por el terremoto. De esta cifra, más de 30.000 kilos permanecen actualmente en el centro de acopio, mientras que otras cinco toneladas fueron enviadas el sábado al departamento del Chocó.

Los kits de mercado representan la mayor cantidad de lo recolectado, con 18.690,2 kilos, seguidos por 5.040 kilos de agua, 1.786 kilos de alimentos para perros y gatos y 1.191,4 kilos de kits de aseo. También se han recibido ropa, pañales, medicamentos, papel higiénico, cobijas y almohadas, entre otros elementos.

Paola Parra, junto a uno de los huilenses que se sumó a la campaña de donaciones. Foto Gobernación del Huila Ampliar Paola Parra, junto a uno de los huilenses que se sumó a la campaña de donaciones. Foto Gobernación del Huila Cerrar

Paola Parra, integrante del equipo de la Gestora Social, destacó la respuesta de los huilenses y contó que el espacio destinado para recibir las ayudas debió que ser ampliado. “Nos tocó ampliarlo cuatro veces más porque no cabían las donaciones. En los corazones de los huilenses son extremadamente grandes y eso ha hecho que podamos tener más de 30 toneladas para poder distribuirlas en los departamentos afectados.”, señaló.

Las donaciones continúan recibiéndose durante toda esta semana en el centro de acopio ubicado en el primer piso de la Gobernación del Huila. Se proyecta el envío de ocho toneladas hacia Cali, además de nuevas entregas a Chocó, Pereira y Manizales, mientras las ayudas son organizadas y pesadas para su distribución.