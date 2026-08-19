“Es como si me hubieran desconectado de la Matrix”: Dj Prilla y el choque con la normalidad de Cali

Cristian Riascos Lasprilla, Dj Prilla, lleva varios días acompañando las labores de rescate en las zonas más afectadas por el terremoto en Cali. Después de permanecer jornadas enteras entre polvo, escombros y familias esperando noticias, decidió salir unas horas junto a sus compañeros: cambiarse de ropa, quitarse las botas y comer algo en un centro comercial.

El momento, sin embargo, estuvo lejos de ser normal. Al encontrarse con varias personas comprando, comiendo y siguiendo su rutina, sintió que estaba en otra ciudad.

“Se siente como una realidad alterada. Es como si me hubieran desconectado de la Matrix y me hubiesen puesto en otro mundo totalmente diferente”, relató a Caracol Radio.

Su experiencia está marcada además por una historia personal. Dj Prilla fue cercano a Jairo y Vicky, padres de las trillizas Saavedra, con quienes compartió una noche de salsa horas antes del terremoto. Tras conocer la tragedia, se desplazó a buscarlos y posteriormente comenzó a utilizar sus redes para conseguir equipos y recursos destinados a las labores de rescate.

En medio de la tragedia, dice haberse encontrado también con otra cara de Cali: familias que preparan chocolate y lo llevan a los rescatistas, trabajadores que salen de sus empleos para cambiarse y entrar a retirar escombros, y ciudadanos que ayudan a otros sin conocerse.

Ahora, cuando vuelve por unas horas a los lugares donde la vida continúa con normalidad, el contraste le resulta difícil de procesar. No juzga a quienes siguen con su cotidianidad, pero reconoce que después de vivir durante días la emergencia desde adentro, regresar a esa normalidad se siente como despertar en otro mundo.

Porque mientras en unos puntos de Cali todavía se busca entre los escombros, en otros la ciudad intenta recuperar su cotidianidad. Y para quienes han vivido ambas caras de la emergencia, ese contraste puede sentirse, literalmente, como estar pasando de una realidad a otra