A nueve días del terremoto, este es el balance de animales atendidos en Cali

A nueve días del terremoto que afectó a Cali, la Unidad Administrativa de Protección Animal entregó un nuevo balance sobre la atención a los animales durante la emergencia.

De acuerdo con Carmen Elena Domínguez Murillo, directora técnica de la entidad, 164 animales ingresaron con vida al Centro de Bienestar Animal, donde recibieron atención.

El reporte también registra 34 animales fallecidos, mientras que 380 fueron reportados como perdidos por medio de las redes y canales institucionales.

Además, los equipos atendieron 80 animales en puntos críticos y, en medio de la emergencia, 86 seres sintientes fueron adoptados.

Desde la Unidad Administrativa de Protección Animal agradecieron a la ciudadanía por el apoyo durante estos días y señalaron que los equipos continúan trabajando en la atención y protección de los animales afectados por el terremoto.