En Ipiales habrá tarifa diferencial en el transporte urbano para aprendices del SENA

Ipiales-Nariño

Un descuento de $1.000 en la tarifa ordinaria del transporte público urbano, obtendrán a partir del próximo lunes los aprendices del SENA en la ciudad de Ipiales. La iniciativa que está orientada a fortalecer el acceso, la permanencia y la culminación de los procesos de formación profesional integral, fue concertada entre directivas del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA, y la empresa de transporte Colectivos Ciudad de Ipiales S.A.

En la carta de entendimiento se precisa que el beneficio tarifario aplicará para los aprendices activos de la institución, de lunes a viernes, para sus desplazamientos relacionados con las actividades de formación.

“Hoy es un día muy especial para el SENA y nuestros aprendices de Ipiales. Con la empresa de transporte Colectivos Ciudad de Ipiales logramos una tarifa diferencial de $1.000 en el transporte urbano. Desde este lunes 24 de agosto, el pasaje para nuestros aprendices será de $1.500, presentando su carné vigente”, manifestó William Narváez, subdirector del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional en Ipiales.

El beneficio será válido de lunes a viernes, exceptuando sábados, domingos y días festivos, y tendrá carácter personal e intransferible. Para acceder al descuento, los aprendices deberán presentar su carné institucional vigente del SENA al momento de utilizar el servicio. “Este beneficio representa ahorro para nuestros aprendices y les permitirá destinar recursos a alimentación y otras necesidades. También ayudará a evitar la deserción, para que más jóvenes culminen su formación y transformen sus vidas”, afirmó Bernardo Chamorro Guevara, director regional del SENA en Nariño.