Ejército israelí investigará la muerte de la niña gazatí de 5 años Hind Rajab

El ejército israelí ordenó el miércoles investigar penalmente la muerte de Hind Rajab, una niña de cinco años tiroteada en Gaza en 2024 en un caso que recibió mucha repercusión internacional.

El cuerpo de Rajab fue recuperado de un coche acribillado a balazos en la ciudad de Gaza días después de que se la oyera por última vez, en una desesperada llamada telefónica de varias horas a la Media Luna Roja Palestina el 29 de enero de 2024.

“Tras revisar las conclusiones y debido a presuntos fallos en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal del incidente”, informó el miércoles el ejército.

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La historia de esta niña palestina inspiró la laureada película francotunecina “La voz de Hind”, premiada con el León de Plata en el Festival Internacional de Venecia y nominada en la última edición de los Óscar como mejor película extranjera.

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