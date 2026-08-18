En la segunda semana de octubre vuelve la Vuelta a Nariño en Bicicleta

Pasto-Nariño

Entre el 7 y el 11 de octubre se realizará la décima versión de la Vuelta a Nariño, la cual reunirá a pedalistas locales, nacionales, continentales e internacionales a través de cinco etapas que recorrerán diferentes subregiones del departamento.

Se ha confirmado desde la secretaría del deporte que equipos de marca nacionales e internacionales harán parte de la convocatoria en la que habrá importantes incentivos económicos para los campeones de cada categoría, además de los ganadores de las modalidades de montaña y metas volantes.

La competencia organizada en articulación con la Liga de Ciclismo de Nariño, definió las fechas después de analizar el calendario de competencias deportivas previsto en Colombia para agosto y septiembre y de adelantar diálogos con dicha Liga, la Federación Colombiana de Ciclismo y referentes de esta disciplina.

El secretario de Recreación y Deporte de Nariño, Jhon Jairo Preciado, destacó el trabajo adelantado para esta edición: “Esta es nuestra tercera edición al frente de la organización de este importante evento, que llega a su décima versión. Avanzamos de manera satisfactoria en la preparación logística, los permisos, las invitaciones y los planes de contingencia, mediante un trabajo concertado con la Liga de Ciclismo de Nariño, para ofrecer una Vuelta a la altura de esta celebración”.

La carrera contará con participación femenina y masculina y reunirá a ciclistas de diferentes niveles y procedencias. Durante las cinco jornadas, los participantes afrontarán ascensos exigentes, descensos de alta dificultad y sectores planos, en un recorrido que pondrá a prueba su resistencia y capacidad competitiva.

El recorrido oficial será presentado durante el acto de lanzamiento de la Vuelta a Nariño, donde se conocerán las rutas y los territorios que harán parte de esta edición.