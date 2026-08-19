Conozca los trabajos eléctricos este jueves en Barranquilla y el Atlántico

Air-e Intervenida realizará este jueves 20 de agosto trabajos de mantenimiento preventivo e instalación de infraestructura eléctrica en diferentes sectores de Barranquilla y el Atlántico.

En Villa Santos, los trabajos se desarrollarán entre las 7:55 a. m. y las 5:54 p. m., en el sector de la calle 98A con carrera 49D.

En otros municipios

En Salgar, Puerto Colombia, se instalarán postes entre las calles 7 y 9D, entre carreras 5A y 7, de 8:10 a. m. a 3:30 p. m.

Además, se presentará suspensión del servicio en sectores de La Concepción, Villas de San Pablo, fincas y zonas de la prolongación de la carrera 38 hasta el casco urbano de Juan Mina.

En Aguada de Pablo, zona rural de Sabanalarga, se adecuará un punto de conexión entre las 9:05 a. m. y las 4:40 p. m., en el sector de las calles 1 a 4 con carreras 1B y 4B.