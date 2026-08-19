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19 ago 2026 Actualizado 23:12

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Barranquilla

Conozca los trabajos eléctricos este jueves en Barranquilla y el Atlántico

Las labores de mantenimiento y adecuación generarán interrupciones programadas en algunos sectores.

Vanessa Miranda

Barranquilla
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Air-e Intervenida realizará este jueves 20 de agosto trabajos de mantenimiento preventivo e instalación de infraestructura eléctrica en diferentes sectores de Barranquilla y el Atlántico.

En Villa Santos, los trabajos se desarrollarán entre las 7:55 a. m. y las 5:54 p. m., en el sector de la calle 98A con carrera 49D.

En otros municipios

En Salgar, Puerto Colombia, se instalarán postes entre las calles 7 y 9D, entre carreras 5A y 7, de 8:10 a. m. a 3:30 p. m.

Además, se presentará suspensión del servicio en sectores de La Concepción, Villas de San Pablo, fincas y zonas de la prolongación de la carrera 38 hasta el casco urbano de Juan Mina.

Más información

En Aguada de Pablo, zona rural de Sabanalarga, se adecuará un punto de conexión entre las 9:05 a. m. y las 4:40 p. m., en el sector de las calles 1 a 4 con carreras 1B y 4B.

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