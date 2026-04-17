Coljuegos sobre rifa de $ 25 millones de candidato presidencial Santiago Botero: “no fue autorizada”

Coljuegos, entidad del Gobierno que vigila los juegos de suerte y azar, se pronunció sobre la rifa de $ 25 millones que realizó el candidato presidencial Santiago Botero, revelada por Caracol Radio, y aseguró que no ha autorizado rifas a candidatos presidenciales, pues nadie lo ha solicitado, y que está prohibido que el premio sea en efectivo.

“Cualquier actividad de esta naturaleza que no cuente con el aval previo de la entidad es considerada ilegal y, por lo tanto, serán objeto de investigaciones y sanciones”, afirmó la entidad.

En este sentido, Marco Emilio Hincapié, presidente de la entidad, aseveró que “ninguna campaña ha radicado una solicitud de operación, y es nuestro deber recordar que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para garantizar la transparencia y la legalidad de la explotación de juegos de suerte y azar”.

Por tanto, invitó a las campañas y candidatos a que, si desean realizar una rifa o promocional, se acerquen a la entidad y soliciten la respectiva autorización.

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Adicionalmente, la entidad afirmó que está estrictamente prohibido que el premio de una rifa sea dinero en efectivo, “salvo casos excepcionales previstos en la ley, dentro de los cuales no se encuentra la promoción de campañas políticas”.

Por otra parte, Coljuegos hizo un llamado a los ciudadanos a no participar en rifas que no estén autorizadas.

“Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no participen en sorteos que no exhiban el logo de la entidad y el respectivo número de resolución de autorización. Además, hacemos énfasis en que no se permitirá el uso irregular de los juegos de suerte y azar en contextos electorales”, sostuvo Hincapié.

¿Qué respondió Santiago Botero?

El candidato presidencial y empresario Santiago Botero, más conocido como el “hombre del balín”, realizó en la noche de ayer, jueves, 16 de abril, el lanzamiento de su sede de campaña en la avenida Caracas con Calle 45, en Bogotá.

En el evento también presentó su plan de gobierno, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, y lanzó una estrategia muy llamativa, que genera bastantes preguntas, e incluso, posiblemente, una discusión legal.

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Botero respondió que hay “muchísimas” diferencias entre la entrega que hizo y la compra de votos. Aseguró: “yo a nadie le pido, cuando le ayudo, a que vote por mí o que haga algo por mí”.