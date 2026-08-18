Investigan a auxiliar de Policía tras polémica por fusil que terminó en manos de Yeferson Cossio

La polémica por las imágenes de Yeferson Cossio sosteniendo un fusil de la Policía Nacional durante su visita al Chocó ya provocó una decisión dentro de la institución. Caracol Radio confirmó que fue abierta una investigación contra la auxiliar que tenía bajo su responsabilidad el arma de dotación oficial.

El episodio ocurrió durante la visita del creador de contenido al departamento, adonde llegó para entregar ayudas a las comunidades afectadas por el terremoto. En medio de esa jornada fueron grabadas las imágenes que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales y desataron cuestionamientos sobre la custodia del armamento institucional.

En el video se observa a Cossio con el fusil entre sus manos. El influencer baila, flexiona las piernas, mueve el cuerpo de lado a lado y hace varios gestos mientras sostiene el arma, incluso llevándola hacia uno de sus costados. Todo ocurre mientras varios uniformados se encuentran a pocos metros del lugar.

Caracol Radio conoció que el fusil estaba bajo responsabilidad de una auxiliar de la Policía, contra quien se abrió la investigación para establecer las circunstancias en las que el arma terminó en manos del influencer y determinar si existieron responsabilidades por el manejo y custodia del material de dotación.

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