Bomberos Cali advierte que no se puede ingresar a edificio con más de 25 cilindros de gas

Bomberos Cali advirtió que no es posible ingresar al edificio Archimie, en el barrio Los Cámbulos, donde permanecerían más de 25 cilindros de gas propano en su interior.

El capitán Alberto Valencia explicó que estos cilindros no representan actualmente un riesgo de explosión, siempre y cuando no se presente una fuga. Sin embargo, intentar ingresar para retirarlos representa un grave peligro tanto para civiles como para el personal de rescate.

La razón es el estado de la estructura. Según la evaluación realizada por los organismos de emergencia, el edificio presenta daños estructurales severos, inclinación, desplazamientos y afectaciones en sus columnas, por lo que existe riesgo de colapso.

Bomberos enfatizó que el riesgo de colapso es mayor que el riesgo asociado a los cilindros de gas. Por ello, ni los residentes ni los equipos de socorro pueden ingresar al inmueble para recuperar pertenencias o retirar los cilindros.

Las autoridades y expertos en ingeniería deberán definir cómo intervenir la estructura, incluyendo la posibilidad de una demolición o un colapso controlado del edificio ubicado en la carrera 41 con calle 7.