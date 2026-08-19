Brenda Olaya conquista el bronce en el Grand Prix de Judo de Lima

La vallecaucana Brenda Olaya volvió a subir al podio internacional. La reciente campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe conquistó la medalla de bronce en la categoría de -78 kilogramos del Grand Prix de Judo de Lima 2026, que se disputó entre el 14 y el 16 de agosto en Perú.

Olaya inició su participación en el Pool A. Tras no tener rival en su primer combate, la colombiana derrotó a la bielorrusa Darya Kantsavaya y avanzó a la siguiente instancia.

En su último combate del grupo, Olaya cayó ante la alemana Mathilda Niemeyer, resultado que la llevó al cuadro de repechaje en busca de la medalla de bronce.

El enfrentamiento tuvo además un antecedente especial. Niemeyer y Olaya ya se habían encontrado en la final del Campeonato Mundial Júnior de 2024, disputado en Dushanbe, Tayikistán, donde la colombiana se quedó con el título mundial de la categoría.

En el repechaje, Olaya superó a la finlandesa Emma Krapu y consiguió el paso al combate por el bronce. En esa instancia, la judoca colombiana derrotó a la brasileña Karol Gimenes y aseguró el tercer lugar.

La alemana Mathilda Niemeyer se quedó con el oro de los -78 kilogramos tras vencer en la final a la francesa Fanny Posvite. El otro bronce fue para la representante de Guinea, Marie Branser, quien derrotó a la francesa Madeleine Malonga.

El Grand Prix de Lima contó con 296 judocas de 50 países y Colombia participó con una delegación de 13 atletas.

Ahora, Lima continúa como escenario del judo internacional con el Open Panamericano de Judo, que comenzó este martes 18 de agosto con 190 atletas de 36 países. Colombia participa en esta competencia con 11 judocas, cuatro hombres y siete mujeres.