David Millán, el nuevo gerente de la Essmar

Santa Marta

Luego de la intervención de la Empresa de Servicios Públicos, Essmar E.S.P., vigente desde 2021, el alcalde Carlos Pinedo Cuello posesionó a David Millán Orozco como gerente, dando paso al proceso de implementación del Plan de Salvamento proyectado por la Administración Distrital.

Millán Orozco fue asesor del Ministerio de Vivienda y acompañó la viabilización del proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta, una de las apuestas implementadas para avanzar en la solución a la falta de agua potable en el Distrito de Santa Marta.

Es de recordar que, a través de la resolución RESOLUCIÓN No. SSPD – 20261000688975 del 7 de agosto de 2026 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la terminación de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., luego de declarar el decaimiento de la resolución que sustentaba la intervención de la entidad desde noviembre de 2021.

Entrega de la Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios oficializó la entrega de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, al Distrito, luego de determinar que el Plan de Salvamento presentado por la administración de Carlos Pinedo es viable para avanzar hacia la recuperación y sostenibilidad de la empresa.