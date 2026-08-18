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18 ago 2026 Actualizado 12:13

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Cúcuta

Se agudiza la crisis humanitaria en el Catatumbo

Personeros generan alertas por aumento del conflicto

Se recrudecen enfrentamientos entre el Eln y las farc

Se recrudecen enfrentamientos entre el Eln y las farc(Archivo )

Se recrudecen enfrentamientos entre el Eln y las farc
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Norte de Santander

La confrontación armada entre grupos ilegales en la zona limítrofe de los departamentos de Norte de Santander y el Cesar agudiza nuevamente la violencia en la región.

El epicentro de los hechos, el sur del Cesar por presencia de las Autodefensas Unidas de la Sierra quienes se disputan la territorialidad con grupos guerrilleros que delinquen en esa área.

El alcalde del municipio de Ocaña Emiro Cañizares lamentó la situación por los efectos que esto ha generado en comunidades de la zona rural afectadas por esta situación.

Se estima que por lo menos treinta familias han llegado en las últimas horas buscando asistencia humanitaria de las autoridades municipales afectadas por el conflicto armado.

Ocaña es el tercer municipio más afectado, víctima del desplazamiento forzado que no ha parado desde que se iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y las FARC en la región del Catatumbo.

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