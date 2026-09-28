Cátedra Europa inició en Uninorte con una agenda que conecta a Austria y el Caribe colombiano

Con la presencia de autoridades, representantes de las embajadas de Austria y la Unión Europea, invitados especiales y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, la Universidad del Norte dio apertura a la edición 29 de la Cátedra Europa, un encuentro que durante casi tres décadas ha promovido el intercambio académico y cultural entre el Caribe colombiano y el mundo.

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Este año, Austria es el país invitado de honor de una programación que se desarrolla del 28 de septiembre al 2 de octubre y que reúne cerca de 100 actividades relacionadas con arquitectura, ciudades sostenibles, educación, literatura, economía, música, gastronomía y cultura.

Durante la instalación del evento, el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, destacó la importancia de este encuentro como una oportunidad para conocer la historia y los aportes de Austria en diferentes áreas.

“Durante estos días asistimos a grandes conferencias y coloquios, disfrutamos de una amplia cartelera audiovisual, profundizamos en la historia detrás de reconocidas obras de arte, nos acercamos a nuevos conocimientos y descubrimos otras culturas”, señaló Meisel.

El rector resaltó además la relación histórica entre Austria y el Caribe colombiano, haciendo referencia a los aportes de migrantes austríacos y europeos que llegaron a la región durante el siglo XX y contribuyeron al desarrollo empresarial y cultural de ciudades como Barranquilla.

“Esta semana tendremos la oportunidad de acercarnos un poco más y descubrir ese grandioso país desde múltiples perspectivas. Viviremos Austria en el Caribe colombiano”, expresó.

Austria y Colombia fortalecen sus lazos

Por su parte, el embajador de Austria en Colombia, Gerold Vollmer, destacó la Cátedra Europa como un escenario para fortalecer las relaciones entre ambos países.

“Mi misión es muy clara: fortalecer los lazos entre nuestros dos países, y la Cátedra Europa es una gran oportunidad para hacer justamente eso”, afirmó.

El diplomático invitó a los asistentes a conocer la cultura, la historia, la arquitectura, la música y la economía austríaca durante la semana de actividades.

“En los próximos días tendrán la oportunidad de descubrir mucho sobre la música, la literatura, la historia, la arquitectura, el cine y la economía, y también quizás descubran algo que tenemos en común”, indicó Vollmer.

Durante su intervención, el embajador también destacó la relación comercial entre Austria y Colombia, así como la presencia de empresas austríacas en diferentes sectores del país.

Cátedra Europa 2026. Foto: Universidad del Norte. Ampliar Cátedra Europa 2026. Foto: Universidad del Norte. Cerrar

Espacios de innovación, arquitectura e historia

Para el martes 29 de septiembre, la agenda incluye la conferencia “Diseñando imaginarios urbanos”, con el arquitecto austríaco Hubert Klumpner, a las 8:00 a.m.; la llegada de Ars Electronica a Uninorte desde las 9:30 a.m.; la charla “Sempertex: cuando el liderazgo se viste de colores”, a las 11:00 a.m.; el encuentro “¿Por qué nadie vio venir la guerra?”, con el historiador Christopher Clark y el rector Adolfo Meisel, a las 2:00 p.m.; y la conversación con el escritor Tonio Schachinger sobre juventud e identidad, a las 4:00 p.m.

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Literatura, diplomacia y cultura para cerrar la programación destacada

El miércoles 30 de septiembre continuará la agenda con la conferencia “Stefan Zweig: el mundo de ayer, ¿y el de hoy?”, a las 8:00 a.m., y el encuentro con Benita Ferrero-Waldner, excanciller austríaca, a las 10:30 a.m., sobre diplomacia europea. Además, Ars Electronica tendrá una segunda jornada a las 2:00 p.m. en el Coliseo Los Fundadores.

La Cátedra Europa continuará hasta el 2 de octubre con actividades abiertas que buscan fortalecer el diálogo entre Colombia, Austria y la comunidad internacional.