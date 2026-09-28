Barranquilla muestra ante la OEA su transformación y potencial para los negocios

Barranquilla es sede del Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE Barranquilla 2026), un encuentro que reúne a más de 80 participantes y que, de acuerdo con Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, representa una oportunidad para mostrar la transformación, la competitividad y el potencial de la ciudad. La funcionaria destacó la relevancia de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) haya escogido a Barranquilla para desarrollar este programa.

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“Este es un evento, no solo por la presencia de la OEA. El hecho de que hayan escogido a Barranquilla como la sede para este evento es de gran relevancia porque competimos con muchos países de todas las Américas, con muchas ciudades de todas las Américas”, dijo Osorio.

Agregó que el encuentro permitirá generar conexiones y alianzas entre los participantes. “Es un programa de competitividad y donde el centro de este es generar conexiones y alianzas entre todos los participantes para apoyarse en los diferentes temas”, señaló.

Una agenda para mostrar el potencial de la ciudad

Osorio explicó que durante los cinco días del encuentro se presentarán diferentes aspectos de Barranquilla y se buscarán oportunidades de colaboración con los participantes.

“Tendremos la posibilidad de mostrarles a quienes participan todo el desarrollo de Barranquilla, nuestra competitividad, la transformación que hemos tenido como ciudad, nuestra cultura, nuestra economía, nuestro potencial energético, pero también tendremos mucho espacio durante estos cinco días para poder relacionarnos uno a uno con los más de 80 participantes que tendremos y encontrar puntos de trabajo conjunto, de colaboración y poder dejar un impacto que va mucho más”, afirmó.

La directora ejecutiva de ProBarranquilla recordó que el interés por llevar el programa a Barranquilla comenzó hace unos cuatro años, cuando María Alejandra Enríquez, gerente de inversión, participó en el capítulo de Estados Unidos.

“Desde que asistió vio el valor tan grande que tiene este programa y se concentró en que se diera en la ciudad. Fue uno a uno convenciéndonos a todos los actores y logramos materializar gracias al apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, que también creyó en su valor”, contó Osorio.

Infraestructura, energía y oportunidades de inversión

Osorio indicó que la agenda del ACE Barranquilla 2026 contempla diferentes aspectos relacionados con la competitividad de la ciudad, entre ellos la infraestructura, el comercio, las empresas, las exportaciones y el potencial energético.

“Es una agenda donde buscamos presentar varios ángulos de la ciudad en términos de competitividad, la transformación en la infraestructura que hoy tenemos en nuestra ciudad y que ha cambiado la vida de los barranquilleros, todo el tema comercial, empresarial y nuestro potencial para exportaciones y para inversión”, manifestó.

También destacó “todo el potencial energético que tenemos como región para atraer grandes proyectos de energía y también escenarios deportivos, nuestra cultura y la esencia de nuestra ciudad que nos hace tan especiales y diferentes”.

Por su parte, Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, destacó la importancia de que la OEA haya escogido a la capital del Atlántico para este intercambio de conocimientos y experiencias.

“Nos sentimos muy orgullosos, muy complacidos de que una institución tan importante como la OEA haya visto en la ciudad de Barranquilla un lugar donde se pueda hacer toda esta transferencia de conocimientos, toda esta proyección que tiene la ciudad hoy como sede alterna del Gobierno nacional”, afirmó.

Aljure señaló que este escenario también permite mostrar a Barranquilla como una plataforma para los inversionistas.

“Todo esto nos permite que nosotros podamos trabajar hoy en el nearshoring, donde estamos poniendo a Barranquilla como una plataforma para que todos los inversionistas puedan venir, teniendo en cuenta todas estas ventajas competitivas que tenemos hoy, como lo que es la posición estratégica, la cercanía con los Estados Unidos, todo lo que es la formación de nuestros jóvenes en las diferentes áreas que requieren las compañías de Estados Unidos, nuestro puerto, nuestro aeropuerto, que también cada día se tiene que mejorar, que es un reto, pero que también se está trabajando muchísimo”, dijo.

“Barranquilla es la ciudad para que se puedan hacer negocios”

Aljure también relacionó la realización del encuentro con el proceso de transformación que, según explicó, ha experimentado Barranquilla durante los últimos 18 años.

“Esto es un símbolo de esta transformación que ha venido dándose en la ciudad de Barranquilla durante estos últimos 18 años, donde se ha reducido la pobreza, donde se trabaja muchísimo por la innovación, donde hay una transformación urbana, pero que siempre está pensando en la gente con un enfoque social”, sostuvo.

La gerente de Ciudad resaltó además el papel de la educación y el bilingüismo dentro de esta transformación.

“Cada colegio que se construye tiene una finalidad y es la formación de nuestros jóvenes, donde el bilingüismo hoy está cobrando muchísima importancia a nivel nacional e internacional”, afirmó.

Finalmente, Aljure señaló que el ACE Barranquilla 2026 permite presentar ante los participantes la visión que tiene la ciudad en materia de negocios, inversión y turismo.

“Aquí lo que estamos mostrando es que Barranquilla es la ciudad para que se puedan hacer negocios, es la ciudad para que puedan venir los inversionistas, es la ciudad para que se pueda dar un turismo también con propósito”, dijo.

“Todo esto es lo que nos está permitiendo a nosotros mostrar hoy ante la OEA esta historia de Barranquilla, dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos”, concluyó.