Abogado de alcalde Char pide trasladar denuncia contra Petro a la Fiscalía

El abogado del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, Mauricio Pava Lugo, pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes trasladar a la Fiscalía General de la Nación la denuncia penal presentada contra el expresidente Gustavo Petro por los delitos de injuria y calumnia.

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La solicitud se da luego de que Char anunciara el pasado 1 de julio que había otorgado poder a Pava Lugo para presentar la denuncia ante la Comisión de Acusaciones, tras señalamientos realizados por Petro contra el mandatario distrital y su familia.

Según la defensa, las declaraciones del exmandatario, en las que habría relacionado a los Char con un supuesto “banco paralelo” y con posibles actividades como lavado de activos y vínculos con estructuras armadas, no estarían relacionadas con el ejercicio de sus funciones como presidente.

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En el documento presentado, Pava Lugo argumenta que los mensajes fueron publicados desde la cuenta personal de Petro en la red social X y no correspondieron a una actuación institucional de la Presidencia de la República.

Por esta razón, la defensa considera que la competencia debería pasar a la Fiscalía General de la Nación, debido a que Petro ya no ocupa el cargo de presidente y los hechos denunciados, según su argumento, serían de carácter personal y no funcional.