¿Qué sectores de Barranquilla no tendrán energía este martes 29 de Septiembre?: entérese aquí

Este martes 29 de septiembre Air-e Intervenida realizará trabajos eléctricos en un sector de la Vía 40 en Barranquilla, como parte de las obras de construcción de una línea particular.

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La intervención se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, tiempo durante el cual será necesario suspender el suministro de energía en algunos sectores para facilitar la ejecución de las labores.

Estos son los sectores que tendrán suspensión del servicio

La interrupción del servicio se aplicará en Villa Carolina; calle 84 entre las carreras 75 y 75C (Tres Ave Marías); calles 76 a la 80 entre las carreras 75 y 75C; Las Flores; Vía 40 con calle 11; carrera 10 con calle 5, carrera 10 con calle 7 y carrera 10 con calle 26.

También estarán incluidos sectores industriales y comerciales como Monómeros, Agregador y Concretos, Dimar in Red, Parque Industrial Río Norte II, Cootransnorte, Tres Averías y Siape.

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Empresa hace llamado al uso eficiente de la energía

La empresa recordó a los usuarios la importancia de realizar un consumo racional y eficiente de la energía, especialmente ante las condiciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.

El llamado está dirigido a hogares, establecimientos comerciales e industrias para adoptar medidas que permitan reducir el consumo y contribuir al ahorro del servicio