Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 20:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Agenda académica gratuita del Barranquilla Grande Big Band Fest llega a La Fábrica de Cultura

Del 1 al 3 de octubre, Noches de Centro realizará una programación gratuita con clases magistrales y conversatorios sobre música, producción y la industria artística.

Agenda académica gratuita del Barranquilla Grande Big Band Fest llega a La Fábrica de Cultura. Foto: Cortesía.

Agenda académica gratuita del Barranquilla Grande Big Band Fest llega a La Fábrica de Cultura. Foto: Cortesía.

Agenda académica gratuita del Barranquilla Grande Big Band Fest llega a La Fábrica de Cultura. Foto: Cortesía.

Valentina Utria

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La agenda académica del Barranquilla Grande Big Band Fest será uno de los principales atractivos de esta edición de Noches de Centro, con espacios gratuitos dirigidos a estudiantes de música, artistas y público general interesado en conocer más sobre la industria musical.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las actividades se desarrollarán en La Fábrica de Cultura e incluirán masterclass y conversatorios con músicos, productores y expertos que compartirán sus experiencias y conocimientos.

Tres días de encuentros con referentes de la música

El jueves 1 de octubre, desde las 10:00 a.m., iniciará la programación con la masterclass “La modernización del trabajo del manager: cuando aprendes las reglas, el juego cambia”, a cargo de Andrés Recio, manager de artistas y productores. A las 11:00 a.m. se realizará el conversatorio “Big Bands: de la época dorada al mundo de hoy”, con Cucco Peña, Juan José Aguirre y Kike Purizaga.

El viernes 2 de octubre, desde las 8:00 a.m., la jornada contará con espacios sobre la evolución de las producciones musicales, liderazgo y el papel de las mujeres en la industria, con invitados como Nicolás Tovar, Sergio George y Maia.

Más información

Cierre con conversaciones sobre salsa y tradición

El sábado 3 de octubre, la agenda finalizará con encuentros sobre los sonidos latinoamericanos. A las 10:00 a.m., Yuri Buenaventura participará en “La salsa no tiene fronteras”, y a las 11:45 a.m., Anita Cimarrón hará parte del espacio “El Llano en el mundo”.

La entrada a esta agenda académica es gratuita, pero los interesados deberán realizar inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbVYsTvqWypyIC5LUJqC5_rjS--UyOhKJoeEyNMt6YW_wyfw/viewform

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado