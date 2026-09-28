Agenda académica gratuita del Barranquilla Grande Big Band Fest llega a La Fábrica de Cultura

La agenda académica del Barranquilla Grande Big Band Fest será uno de los principales atractivos de esta edición de Noches de Centro, con espacios gratuitos dirigidos a estudiantes de música, artistas y público general interesado en conocer más sobre la industria musical.

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Las actividades se desarrollarán en La Fábrica de Cultura e incluirán masterclass y conversatorios con músicos, productores y expertos que compartirán sus experiencias y conocimientos.

Tres días de encuentros con referentes de la música

El jueves 1 de octubre, desde las 10:00 a.m., iniciará la programación con la masterclass “La modernización del trabajo del manager: cuando aprendes las reglas, el juego cambia”, a cargo de Andrés Recio, manager de artistas y productores. A las 11:00 a.m. se realizará el conversatorio “Big Bands: de la época dorada al mundo de hoy”, con Cucco Peña, Juan José Aguirre y Kike Purizaga.

El viernes 2 de octubre, desde las 8:00 a.m., la jornada contará con espacios sobre la evolución de las producciones musicales, liderazgo y el papel de las mujeres en la industria, con invitados como Nicolás Tovar, Sergio George y Maia.

Cierre con conversaciones sobre salsa y tradición

El sábado 3 de octubre, la agenda finalizará con encuentros sobre los sonidos latinoamericanos. A las 10:00 a.m., Yuri Buenaventura participará en “La salsa no tiene fronteras”, y a las 11:45 a.m., Anita Cimarrón hará parte del espacio “El Llano en el mundo”.

La entrada a esta agenda académica es gratuita, pero los interesados deberán realizar inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbVYsTvqWypyIC5LUJqC5_rjS--UyOhKJoeEyNMt6YW_wyfw/viewform