Capturan a alias Toki, señalado de coordinar homicidios para el grupo “La Sierra” en Medellín

Medellín

En el marco de las investigaciones contra los grupos delincuenciales con injerencia en Medellín, las autoridades capturaron en la Comuna 8 a alias Toki, señalado como coordinador del grupo delincuencial “La Sierra”. La operación se ejecutó mediante cuatro diligencias simultáneas de registro y allanamiento en inmuebles que venían siendo objeto de seguimiento dentro del proceso investigativo.

Durante los procedimientos fueron detenidos en flagrancia dos hombres de 26 y 27 años. Según las autoridades, alias Toki estaría vinculado al componente criminal encargado de ejecutar homicidios selectivos en la zona. Además, es investigado por hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre en una institución educativa, episodio en el que estuvo involucrado un menor de edad.

Incautaciones y material incriminatorio

En los inmuebles intervenidos se hallaron 4.000 dosis de marihuana y 1.500 de cocaína, para un total de 5.500 dosis de estupefacientes retiradas de circulación. También se incautó un revólver calibre .38, munición de diferentes calibres, un proveedor y material de intendencia alusivo al Clan del Golfo, elementos que serán objeto de análisis dentro de las pesquisas.

El segundo capturado, un hombre de 26 años, también estaría vinculado a las actividades ilícitas desarrolladas por esta estructura criminal. Las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para establecer plenamente las responsabilidades y posibles conexiones de este grupo en el territorio metropolitano.

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A disposición de la justicia

Los dos capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los procesados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas.