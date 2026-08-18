Policía frustró intento de robo de vehículo en Usaquén: dos presuntos implicados fueron ubicados

Robos en Bogotá a carros a plena luz del día / Getty Images / warodom changyencham

Colombia

Un intento de hurto de un vehículo terminó con uno de los presuntos delincuentes herido y dos personas ubicadas por las autoridades en la madrugada de este martes en Bogotá.

El caso se registró en la carrera 19A con calle 103, en la localidad de Usaquén. De acuerdo con la información entregada por la Policía, uniformados que se encontraban cerca del lugar reaccionaron ante el intento de hurto y efectuaron varios disparos.

En medio del procedimiento, uno de los presuntos delincuentes resultó herido y recibió atención médica.

Los ubicaron en San Cristóbal

Tras el hecho, la Policía desplegó un plan candado en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de localizar a los presuntos responsables.

Las autoridades lograron establecer su ubicación en la localidad de San Cristóbal mediante el GPS del celular de la víctima, lo que permitió avanzar en el procedimiento contra los dos señalados.

Según el mayor Juan Gutiérrez, comandante encargado de la Estación de Policía de Usaquén, uno de los involucrados permanece recibiendo atención médica, mientras que el otro será dejado a disposición de la autoridad competente.

“Uno de estos ciudadanos se encuentra recibiendo atención médica y el otro será dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por los hechos que se les atribuye”.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer las circunstancias del intento de hurto y la responsabilidad de los señalados.