Superservicios pide proteger a trabajadores de Air-e ante protestas en La Guajira

Comisión interinstitucional con la banca pública y privada gestionará liquidez de Air-e . Foto: Colprensa/ Air-e.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Air-e hicieron un llamado a la comunidad en el departamento de La Guajira para preservar el orden público y proteger a los trabajadores de la empresa, ante las protestas y hechos de alteración del orden registrados durante la última semana.

Esto se debe a que en este departamento se han presentado bloqueos, ingresos y afectaciones a instalaciones eléctricas, actos de vandalismo y situaciones de agresión o amenaza contra trabajadores y personal encargado de la operación y seguridad.

“Comprendemos las preocupaciones de la ciudadanía sobre la calidad y continuidad del suministro eléctrico en La Guajira. No obstante, instamos a proteger la integridad de los operarios, cuidar la infraestructura comunitaria y priorizar el diálogo social e institucional para construir soluciones”, señaló la Superservicios.

La entidad también informó que viene acompañando mesas de trabajo de articulación para fortalecer la prestación del servicio de energía y la infraestructura eléctrica en el departamento.

Superservicios también aseguró que ha presentado alternativas al Ministerio de Energía, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para buscar mecanismos de estabilización tarifaria y herramientas que permitan mejorar las inversiones.

“Reconocemos la situación de las inversiones en infraestructura como un asunto prioritario y reiteramos que siempre hemos articulado esfuerzos entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las comunidades para desarrollar acciones que permitan brindar un mejor servicio para el desarrollo integral de los territorios en donde opera la compañía”, indicó la Superintendencia.

Finalmente, el comunicado señala que actualmente se articula una mesa técnica, financiera e institucional de alto nivel, con participación de la Superintendencia, el Ministerio de Minas y Energía, Air-e intervenida y las autoridades locales, con el propósito de revisar integralmente la situación de La Guajira y definir una hoja de ruta de acción en el corto, mediano y largo plazo.