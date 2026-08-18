Pesas de Colombia traslada su concentración a Barranquilla tras afectaciones del terremoto en Cali

Luego de conquistar el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, la Federación convocó a 22 atletas, 11 hombres y 11 mujeres, que se reunirán en la capital del Atlántico desde este miércoles 19 de agosto para comenzar un nuevo ciclo de preparación.

La decisión responde a que las instalaciones de la Federación en Cali resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Por esta razón, los pesistas regresarán a Barranquilla, donde ya habían realizado una concentración de 40 días antes de los Juegos Centroamericanos.

La delegación tendrá una importante presencia vallecaucana: nueve de los 22 convocados pertenecen a la Liga de Pesas del Valle del Cauca. Se trata de Jeisson López, Luis Javier Mosquera, Arley Bonilla, Jonathan Rivas, Luis Cano, Rohelys Galvis, Karen Mosquera, Julieth Rodríguez y Yenny Sinisterra.

El grupo estará dirigido por los entrenadores Luis Carlos Arrieta Landero, Duván Carvajal y Miguel Díaz, bajo la coordinación de la comisión técnica de la Federación, presidida por William Peña Rodríguez.

El próximo gran objetivo serán los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre. Este evento será clasificatorio para los Juegos Panamericanos de 2027, además de entregar cupos para el Campeonato Mundial de Halterofilia de China, programado entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre en Ningbo.