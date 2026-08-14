Magdalena declara alerta amarilla hospitalaria para fortalecer respuesta ante emergencia nacional

Magdalena

La Secretaría Seccional de Salud del Magdalena, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), declaró la alerta amarilla hospitalaria en todo el departamento como medida preventiva para fortalecer la capacidad de respuesta de la red de salud.

La decisión quedó establecida mediante la Circular 727, tras la declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional realizada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026.

Aunque el Magdalena no figura expresamente entre los departamentos afectados relacionados en el artículo primero del decreto, el movimiento telúrico fue sentido en el territorio. En ese contexto, la alerta busca mantener preparada la red hospitalaria ante cualquier eventualidad, posibles réplicas o un eventual aumento en la demanda de atención.

La medida cobija a las ESE de todos los niveles de atención, IPS públicas y privadas, clínicas, hospitales, servicios de atención prehospitalaria, transporte asistencial, bancos de sangre, unidades transfusionales y demás integrantes de la Red de Urgencias y Emergencias del Magdalena.

Alistamiento de la red hospitalaria:

Durante la vigencia de la alerta, las instituciones deberán:

• Revisar, activar o actualizar sus Planes Hospitalarios de Emergencias y Desastres.

• Verificar las rutas de evacuación, puntos de encuentro, áreas de expansión y mecanismos para garantizar la continuidad de los servicios.

• Confirmar la disponibilidad de talento humano, medicamentos, insumos, sangre y hemoderivados, oxígeno, equipos biomédicos y ambulancias.

• Inspeccionar la infraestructura y verificar el funcionamiento de las redes eléctricas, plantas de respaldo, sistemas de agua, comunicaciones y gases medicinales.

Reportes y notificación:

Las IPS públicas y privadas deberán reportar al Ministerio de Salud y Protección Social sus capacidades institucionales y las posibles afectaciones relacionadas con la emergencia. Esta información deberá actualizarse dos veces al día, con cortes a las 6:00 a. m. y 6:00 p. m.