FEDEGÁN alerta por avalancha de importaciones de lácteos y pide medidas de defensa comercial

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) advirtió sobre el fuerte aumento de las importaciones de leche y derivados lácteos procedentes de Estados Unidos, Chile y Bolivia, y solicitó al Gobierno nacional activar mecanismos de defensa comercial para proteger a más de 300.000 familias productoras de leche en el país

Según el gremio, entre enero y mayo de 2026 ingresaron a Colombia 28.160 toneladas de leche en polvo provenientes de esos tres países, equivalentes a cerca de 234 millones de litros de leche líquida.

Este año se ha presentado una avalancha de importaciones de leche y derivados lácteos provenientes principalmente de Estados Unidos, Chile y Bolivia. Entre enero y mayo de 2026 ingresaron desde esos tres países 28.160 toneladas de leche en polvo, equivalentes a aproximadamente 234 millones de litros de leche líquida.

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie afirmó que ese volumen de leche en polvo y su equivalente en leche líquida representan el 16,3 % del acopio formal nacional, frente al 9,2 % registrado durante todo 2025.

En una carta enviada al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el dirigente gremial le manifestó que “uno de los asuntos que demanda atención inmediata es la situación que atraviesa el sector lácteo colombiano como consecuencia del acelerado crecimiento de las importaciones de leche y derivados lácteos”.

De acuerdo con el gremio, durante 2026 se produjo un cambio estructural con la entrada en vigor de la desgravación total prevista en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. A partir del 1.º de enero desaparecieron los contingentes y los aranceles para la mayoría de los productos lácteos originarios de ese país, permitiendo su ingreso sin restricciones cuantitativas y en condiciones comerciales más favorables.

“Durante los primeros cinco meses de 2026 se observó un crecimiento acelerado de las importaciones de leche en polvo, lactosueros, quesos y otros derivados, impulsado principalmente por Estados Unidos, que continúa siendo el principal proveedor externo de Colombia. La leche en polvo entera y descremada concentra la mayor parte del volumen importado, seguida por los lactosueros y diversos tipos de queso utilizados tanto para consumo directo como por otras industrias”, expresó Lafaurie Rivera en su misiva.

Agregó que este dato es particularmente preocupante: entre enero y mayo de 2026, el volumen de las importaciones de leche y derivados lácteos aumentó 56,4 % frente al mismo periodo de 2025.

“Este crecimiento ocurre en un contexto en el que Colombia mantiene una importante producción nacional de leche, sustentada por más de 300.000 familias productoras, una parte significativa de ellas pequeños y medianos ganaderos. Particularmente en la Costa Caribe, miles de familias desarrollan su actividad bajo sistemas de doble propósito, combinando la producción de leche con la cría de terneros y operando con márgenes extremadamente reducidos, en muchos casos al límite de la subsistencia”, dijo.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN informó que este fenómeno no se limita a Estados Unidos. Chile continúa fortaleciendo su participación en el mercado colombiano al amparo del Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Colombia, mientras Bolivia ha incrementado también sus exportaciones de leche en polvo y derivados, favorecida por los acuerdos comerciales vigentes dentro de la Comunidad Andina.

“El crecimiento de las importaciones de leche en polvo provenientes de Chile y Bolivia merece especial atención. Aunque ello no supone por sí mismo la existencia de irregularidades, resulta necesario examinar las razones de este comportamiento y, particularmente, verificar rigurosamente el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en los respectivos acuerdos comerciales, de manera que las preferencias arancelarias sean aplicadas exclusivamente a productos que efectivamente tengan derecho a ellas”, señala en el documento.