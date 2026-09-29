ANT y PNUD, buscan convertir la tierra formalizada en crédito y oportunidades para el campo

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acordaron cooperación mutua para que la formalización de la tierra contribuya directamente a la productividad rural, el acceso al crédito y la generación de ingresos sostenibles.

La directora general de la ANT, Lina María Garrido, y el representante residente del PNUD en Colombia, Claudio Tomasi, revisaron los convenios de cooperación técnica vigentes y definieron prioridades para fortalecer su impacto en las comunidades y productores del campo.

Uno de los principales temas identificados fue la seguridad jurídica sobre la tierra, como un elemento que puede contribuir a generar mejores condiciones para que quienes formalicen sus predios puedan acceder a oportunidades de financiación y desarrollar proyectos productivos con mayor facilidad.

La segunda prioridad será el acceso al crédito para el sector rural. La cooperación buscará contribuir a que la tierra pueda convertirse en un activo que facilite la inversión, la tecnificación de las actividades productivas y el fortalecimiento de la capacidad económica de las familias y organizaciones rurales.

“Una de las metas y prioridades de la ANT bajo el gobierno de la Patria Milagro, es intensificar la gestión para que la tierra trascienda la formalización de la propiedad y contribuya a generar condiciones para que los productores rurales puedan invertir, producir, acceder a financiación y vincularse a mercados” aseguró Lina María Garrido.

Para Claudio Tomasi, representante residente del PNUD en Colombia, la seguridad jurídica de la propiedad está relacionada con las posibilidades de financiación y desarrollo productivo del campo.

“Tener la propiedad de la tierra es fundamental para tener acceso a créditos y poder desarrollar el campo”, afirmó Tomasi.

La nueva agenda de cooperación se desarrollará a partir del cronograma acordado entre las entidades y de los convenios actualmente vigentes, con énfasis en productividad, seguridad jurídica, financiación y comercialización.