Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 sep 2026 Actualizado 11:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

ANT y PNUD, buscan convertir la tierra formalizada en crédito y oportunidades para el campo

ANT priorizará la seguridad jurídica sobre la tierra para que productores rurales tengan acceso a créditos.

Añadir Caracol Radio en Google

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acordaron cooperación mutua para que la formalización de la tierra contribuya directamente a la productividad rural, el acceso al crédito y la generación de ingresos sostenibles.

La directora general de la ANT, Lina María Garrido, y el representante residente del PNUD en Colombia, Claudio Tomasi, revisaron los convenios de cooperación técnica vigentes y definieron prioridades para fortalecer su impacto en las comunidades y productores del campo.

Uno de los principales temas identificados fue la seguridad jurídica sobre la tierra, como un elemento que puede contribuir a generar mejores condiciones para que quienes formalicen sus predios puedan acceder a oportunidades de financiación y desarrollar proyectos productivos con mayor facilidad.

La segunda prioridad será el acceso al crédito para el sector rural. La cooperación buscará contribuir a que la tierra pueda convertirse en un activo que facilite la inversión, la tecnificación de las actividades productivas y el fortalecimiento de la capacidad económica de las familias y organizaciones rurales.

“Una de las metas y prioridades de la ANT bajo el gobierno de la Patria Milagro, es intensificar la gestión para que la tierra trascienda la formalización de la propiedad y contribuya a generar condiciones para que los productores rurales puedan invertir, producir, acceder a financiación y vincularse a mercados” aseguró Lina María Garrido.

Para Claudio Tomasi, representante residente del PNUD en Colombia, la seguridad jurídica de la propiedad está relacionada con las posibilidades de financiación y desarrollo productivo del campo.

“Tener la propiedad de la tierra es fundamental para tener acceso a créditos y poder desarrollar el campo”, afirmó Tomasi.

La nueva agenda de cooperación se desarrollará a partir del cronograma acordado entre las entidades y de los convenios actualmente vigentes, con énfasis en productividad, seguridad jurídica, financiación y comercialización.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado