“La tierra ruge”: habitante de Chaparral rompió a llorar por enjambre de mil sismos

Tolima

Tras completarse más de una semana del enjambre sísmico que ha provocado más de mil movimientos telúricos en Chaparral, se conocieron testimonios que evidencian los difíciles momentos que han afrontado sus habitantes por el fenómeno natural.

Uno de los más conmovedores es el de Luisa Fernanda Portela, residente en la vereda La Alemania, quien reveló que su padre, presidente de la Junta de Acción Comunal, tuvo que salir de la zona por un ataque de nervios que le generaron los constantes sismos.

“Ha temblado cada cinco minutos, en un momento llegué a sentir tres temblores en un solo momento y la situación es que uno escucha, siente la explosión y tiembla. Si explota duro, uno sabe que va a temblar duro, y si explota suave es que va a temblar suave”, relató Luisa Fernanda entre lágrimas.

Y es que habitantes de Chaparral sostienen que la tierra “ruge” antes de que se sientan los temblores que iniciaron el pasado 20 de septiembre. Junto a su padre y familia, Luisa Fernanda prefirió desplazarse al casco urbano de Chaparral, pero muchos otros habitantes siguen en la zona.

“La situación allá (en la vereda) es muy dura, nosotros tenemos familia, y dicen que se escuchó una explosión muy dura, un retumbo fuerte, y a la casa había caído algo, como tierra. Eso es lo que se comenta que ha pasado. La verdad, todos están muy afectados. Allá hay un puesto de salud, pero no está funcionando”, acotó.

Por su parte, Anuar Fernando Quijano, dirigente del corregimiento La Marina, sostiene que han pasado noches en vela por los constantes temblores, que los hacen permanecer alerta ante una posible tragedia como la del 10 de agosto.

“No es fácil, es cosa de locos vivir a toda hora con zozobra, con el tema de que la tierra se esté moviendo a cada instante. En el campo hay gente que no se acuesta porque al momento los temblores lo están despertando. Para algunas personas las noches son días porque no pueden dormir”, señala.

Hay quienes incluso han preferido dormir en carpas instaladas fuera de sus viviendas o han abandonado Chaparral hacia otros municipios mientras pasa el enjambre sísmico. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano no ha establecido de manera contundente las causas del enjambre ni el lapso en el que podría pasar.