Porcicultor murió por la mordida de uno de sus cerdos en finca de Mariquita, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la gerente del Hospital San José de Mariquita, Claudia Amparo Medina, confirmó que un habitante del municipio murió luego de ser mordido por un cerdo en su finca de la vereda San Diego.

De acuerdo con su testimonio, los cerdos del hombre, identificado como Rafael Martínez, de 76 años, salieron de sus cocheras en medio de una tormenta que se registró el sábado 26 de septiembre. El adulto mayor salió en medio de la tormenta para intentar regresar los cerdos a sus cocheras, pero uno de ellos lo mordió en una de sus piernas.

“El señor, al tratar de volver a entrar al marrano a la cochera, pues lo mordió en una de sus piernas, tomando una arteria, y ya cuando los familiares lo auxiliaron, la persona llegó sin signos vitales al Hospital San José. Fue trasladado por dos acompañantes, pero ya no tenía signos vitales”, acotó la gerente.

Al parecer, se trató de un marrano padrón de unas 18 arrobas, que habría mordido a su dueño en medio del forcejeo para retornarlo a su cochera.

“Fue una herida bastante profunda en una de sus piernas. Son unos animales bastante grandes y robustos, y cuando se alteran llegan a ser bastante peligrosos. Por lo grande de la herida, el señor no pudo llegar para realizar los auxilios en el hospital”, detalló Medina.

La vereda se ubica a más de media hora del casco urbano de Mariquita, lo que habría dificultado la llegada del hombre hasta el hospital para salvar su vida.

“Creemos que los cerdos se alteraron, o no sabemos si de pronto, por ser un marrano padrón, cuál era la situación con los otros cerdos, podía estar nervioso. Todo se da porque está lloviendo, lo muerde el cerdo, lo van y lo auxilian, pero de pronto, por la gravedad de la herida, cuando lo bajan al hospital ya el señor está sin signos vitales”, acotó.