Anuncian llegada a Ibagué del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció que esta semana llegará a la ciudad el denominado Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, refuerzo prometido por el presidente Abelardo de la Espriella.

Se trata de la estrategia anunciada por el jefe de Estado para atacar de manera frontal una serie de delitos urbanos en las ocho principales ciudades del país, incluida Ibagué.

“Llega un pelotón nuevo, el Bloque de Seguridad Urbana, que viene con unas tareas importantes, más orden, más presencia, más autoridad y más tranquilidad. Son 150 policías especiales que vienen a unas tareas ya diagnosticadas y evaluadas por parte de inteligencia y el Gobierno nacional, que priorizó a Ibagué”, acotó Aranda.

Se prevé que el Bloque de Seguridad ataque directamente delitos como el homicidio, el hurto, la extorsión y el tráfico de estupefacientes en Ibagué, algunos de los cuales reportan un aumento en la ciudad en lo corrido de 2026.

“De la mano de los Vecinos Seguros, una estrategia que tenemos en diferentes sectores, y la priorización por la zonificación de sectores vulnerables, donde necesitamos reforzar la seguridad y el orden con la presencia de Policía y Ejército”, acotó.

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