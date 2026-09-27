Incendio subterráneo avanza por el Bosque de Galilea, reserva ambiental del Tolima

Tolima

Tras varios reportes ciudadanos, las autoridades confirmaron en las últimas horas que un incendio avanza por zonas del Bosque de Galilea, una de las reservas naturales o ambientales más importantes del Tolima.

En diálogo con Caracol Radio, el director de Gestión del Riesgo, Luis Alberto Cárdenas, reveló que el incendio se presenta en la vereda El Piñal de Dolores, en inmediaciones con el municipio de Villarrica y el Bosque de Galilea.

“Ese incendio habría sido provocado por una mala práctica de quema en una finca aledaña al Bosque de Galilea o zona protegida. Venimos alertando desde hace varios días que esas prácticas no están permitidas en estos momentos en el Tolima. Están estrictamente prohibidas por decreto departamental y una resolución de Cortolima”, advirtió.

Cárdenas indicó que el incendio tiene características subterráneas, antes que forestales. Sostiene que las llamas no avanzan por la cobertura vegetal, sino bajo tierra.

“El bosque acumula en las bases de sus grandes árboles una hojarasca, un mantillo o espesa capa de material orgánico inerte, el cual está transportando en estos momentos el fuego de manera subterránea. Por eso, en un sobrevuelo se evidenciaron las fumarolas, pero no llamas. Eso quiere decir que ese incendio tiene unas particularidades técnicas para combatirlo”, explicó.

Por tanto, de acuerdo con el director, resultan inútiles las descargas aéreas o helicoportadas, como lo solicitan comunidades o colectivos ambientalistas del Tolima.

“Por sugerencia de la Dirección Nacional de Bomberos, este incendio se debe atacar por tierra con unidades especializadas y brigadas forestales, con equipos manuales y motobombas, hacer ese ataque por tierra. Ya se están coordinando las operaciones para conformar un grupo brigadista forestal”, acotó.

Desmiente a Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda sorprendió al publicar un video en el que sostiene que el incendio en el Bosque de Galilea alcanza las 26 mil hectáreas de extensión, versión que desmienten las autoridades del Tolima.

“Esa cifra es equivocada, ni entiendo de dónde ha sacado el senador esa cifra. Con el sobrevuelo que hicimos el día de hoy, estamos hablando más o menos de unas 15 hectáreas hasta el momento afectadas”, aclaró.

Es decir, el fuego avanza bajo tierra desde inmediaciones hacia el Bosque, donde ya se ven columnas o fumarolas de humo que se elevan hacia el cielo.

“Lo que tenemos es que el fuego está en los límites, entrando hacia la reserva forestal. Afortunadamente, estos incendios avanzan muy lentamente, pero tenemos conocimiento de que ya está ingresando al Bosque”, remarcó.

Por lo demás, se controlaron por completo los incendios forestales de Chaparral y la represa de Prado, que también preocupaban en el departamento.