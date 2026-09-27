“Una semana de mucho miedo”: alcalde de Chaparral por enjambre que superó los mil sismos

Tolima

Este domingo 27 de septiembre se cumple una semana desde que inició el enjambre sísmico de Chaparral, Tolima. A partir del 20 de septiembre se han registrado más de mil sismos en el departamento, la gran mayoría con epicentro en Chaparral y con magnitudes entre los 2.0 y 4.5 grados.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, reveló que el enjambre ha trastornado la vida cotidiana de los habitantes de su municipio, especialmente en zonas del Cañón de Las Hermosas y el corregimiento La Marina.

“Ha sido una semana bastante compleja, de mucho miedo, de mucha incertidumbre para todos los chaparralunos, dado que ya estamos llegando a los 1.014 temblores en toda esta semana. Precisamente hoy completamos ocho días, la situación es muy preocupante, especialmente en zonas del Cañón de Las Hermosas y zonas altas de La Marina, porque allí es donde con más fuerza se sienten los temblores”, contó el mandatario.

Uno de los sismos más fuertes se registró precisamente este 27 de septiembre, sobre las 7:57 de la mañana, de magnitud 4.2 y profundidad menor a los 30 kilómetros, que se sintió en varios departamentos del país. Movimientos como ese generan temor entre los habitantes de Chaparral, aunque todavía no se tiene el balance de estructuras averiadas por los sismos.

“Ya se hicieron unas visitas, pero como es una actividad en desarrollo, desde ayer había estado más bien tranquilo. Hoy ya hubo un temblor de 4.2. No se puede decir cuántas viviendas averiadas hay porque algunas vienen del terremoto del 10 de agosto, que ya estaban censadas”, precisó.

Es tanto el temor que hay en Chaparral ante esta situación inédita que algunos han preferido irse del municipio hacia otras poblaciones, por miedo a una emergencia de grandes proporciones como la ocurrida con el terremoto del 10 de agosto.

“Algunas personas del comercio han tomado este tiempo para irse a vacacionar, las clases en los colegios están suspendidas desde el lunes 21 de septiembre. Eso hace que no se vea tanta población, hay gente que ha resuelto irse, y pues uno no puede decir porque el miedo es inherente al ser humano y cada uno tiene la manera de expresarlo”, señaló.

¿Cuánto va a durar?

La pregunta que más se hacen en Chaparral y el resto del Tolima es cuándo pasará el enjambre sísmico. Sin embargo, aunque expertos del Servicio Geológico Colombiano ya visitaron la zona, todavía no hay una respuesta oficial.

“Ellos han dicho que no es fácil emitir un diagnóstico real y mucho menos un pronóstico, porque son circunstancias que por primera vez se presentan en Colombia. Hablan de una liberación de energía a raíz de los movimientos que ha tenido la tierra. Pero no lo hacen oficial porque los funcionarios del Servicio no pueden aventurarse hasta que haya un informe científico”, advirtió el alcalde.

Entretanto, junto a la Gobernación del Tolima y el Gobierno nacional, el alcalde desplegará equipos médicos básicos hacia los barrios y veredas de Chaparral, para prestar ayuda psicológica a sus habitantes, que en algunos casos han presentado cuadros de angustia y ansiedad.