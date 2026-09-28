MinEducación recuperará 4 de las 9 sedes de colegios que afectó el terremoto en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Educación de Ibagué, Diego Guzmán, confirmó que se realizaron varias mesas de trabajo con el Gobierno Nacional en la búsqueda de conseguir los recursos que se necesitan para poder habilitar las sedes educativas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“En una de las mesas se trabajó la ruta por medio de la que el Ministerio de Educación apoyará el mejoramiento de las 9 sedes que tenemos colapsadas desde el día del terremoto. Ellos están haciendo un piloto con una sede de cada ente territorial para poder apoyar porque están cortos de recursos”, dijo Diego Guzmán.

A la reunión asistieron la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, además del equipo directivo y técnico del Ministerio, en la que se tuvo como conclusión que no se tienen los recursos desde el Gobierno Nacional para recuperar las nueve sedes que tienen algún tipo de afectación.

“Esta visita nos permitió llevar directamente al Gobierno Nacional las necesidades de Ibagué y encontrar disposición para trabajar conjuntamente. Abrimos rutas importantes en infraestructura, planta educativa y permanencia de nuestros docentes. Ahora viene un trabajo de seguimiento para avanzar en cada uno de estos compromisos”, informó el secretario de Educación de Ibagué.

El funcionario resaltó que la sede del colegio Amina Melendro es la que en la actualidad presenta mayor afectación por lo que se requieren más de $2.100 millones para poder habilitarla nuevamente.

“Ellos afirman que la inversión para la recuperación de las sedes educativas debe ser por gestión del riesgo, que ellos prioricen esta inversión. Por ahora nos van a ayudar con la Institución Educativa Simón Bolívar, además nos apoyarán con la sede Lisímaco Parra del colegio Reyes Umaña”, resaltó el funcionario.

Finalmente, la Alcaldía de Ibagué presentó las proyecciones y necesidades para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al personal del sector educativo durante lo que resta de la vigencia 2026. El Ministerio acordó que revisará la información actualizada por el Municipio y continuará el análisis de los recursos requeridos.