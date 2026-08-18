Horóscopo del profesor Salomón HOY 18 de agosto: oportunidades novedosas para Acuario y Capricornio

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor) // imagen de las cartas tomada de Getty Imagenes (Crédito: Olena Ruban)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 18 de agosto. Como es habitual, señaló que quienes cumplen años este día empiezan un año de cambios, en el que se abren las puertas y las cosas empiezan a marchar a su favor.

El número de la suerte será el 8423. Como recomendación para iniciar este nuevo año, sugirió mezclar en un vaso de agua una cucharada de miel y beberlo, para la salud, la prosperidad y la riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 6033.

6033. Código sagrado para la protección: 1133, para mejorar la relación con la pareja.

1133, para mejorar la relación con la pareja. Fruta: Piña.

Piña. Decreto del día: “Hoy es el día en que todo lo puedo lograr”.

“Hoy es el día en que todo lo puedo lograr”. Lectura recomendada: Santiago 1:27.

Horóscopo y tarot del día de HOY 11 de agosto:

Aries

Hay algo relacionado con la casa o el hogar a lo que deben estar atentos, pues podría presentarse algún cambio o situación importante. Quienes estén pensando en iniciar un negocio tendrán una buena oportunidad y excelentes resultados. En cuanto a la salud, se recomienda prestar atención a los dolores de cabeza.

Número: 7580

Leo

La familia será uno de los aspectos principales. Será necesario solucionar algunos problemas que se han presentado y fortalecer los vínculos para recuperar la armonía y la felicidad. Quienes tengan documentos pendientes podrán encontrar una solución y recibirán dos buenas noticias que traerán alegría.

Número: 3055

Sagitario

El trabajo será fundamental para alcanzar el éxito que desean. Puede presentarse una nueva oportunidad laboral o un cambio en este ámbito. Además, los juegos de azar podrían tener un papel importante y traer una sorpresa positiva.

Número: 1359

Géminis

Es momento de darle mayor importancia a la parte emocional y atenderla en todos los aspectos de la vida. También deben tener cuidado con las envidias, especialmente de personas que observan los logros que han conseguido y podrían no tener las mejores intenciones.

Número: 7560

Libra

Se aproxima un viaje que será positivo y que podrán disfrutar. La estrella de la suerte indica buenos resultados en las actividades que realicen y una etapa favorable. En materia de salud, deben prestar especial atención a la espalda y la columna.

Número: 0144

Acuario

Hay muchos tesoros y oportunidades por descubrir, pero será necesario tener deseo, fe y voluntad para alcanzarlos. Podría aparecer una nueva oportunidad laboral interesante. Además, quienes estén pensando en comprar vivienda podrían encontrar un buen momento para invertir o conseguir aquello que desean.

Número: 0584

Cáncer

Será necesario solucionar varias situaciones que están pendientes. Aunque todavía puede existir dolor o tristeza por algunas circunstancias, la recomendación es continuar adelante sin dejarse vencer. En el ámbito laboral llegará una oportunidad que permitirá mejorar, mientras que las personas cercanas demostrarán cariño y afecto que deberán permitirse recibir.

Número: 7394

Escorpio

La carta de la justicia anuncia claridad y buenos resultados en documentos o trámites pendientes. La intuición estará especialmente activa, por lo que será importante escucharla para saber qué decisiones tomar o qué caminos cambiar. En el aspecto económico, comenzarán a aparecer nuevas oportunidades de dinero.

Número: 1359

Piscis

Llegará una suma importante de dinero, por lo que será fundamental saber invertirla y aprovecharla. En el amor pueden presentarse sentimientos encontrados o momentos de tristeza, pero será necesario continuar adelante. También deben evitar que las discusiones familiares afecten su tranquilidad y buscar soluciones de la mejor manera.

Número: 8519

Tauro

Hay documentos que deben aclararse lo antes posible y que no conviene seguir postergando. Será necesario asumir las consecuencias de las decisiones que se tomen. Además, llegará dinero relacionado con el trabajo y podrían presentarse buenas noticias. En la salud, deben cuidar especialmente el estrés.

Número: 7078

Virgo

La sabiduría será fundamental para enfrentar las situaciones que se presenten. La recomendación es actuar con prudencia y evitar tomar decisiones impulsivas o basadas únicamente en la imaginación. Analizar bien cada situación permitirá avanzar con mayor seguridad y alcanzar buenos resultados

Número: 6428

Capricornio

Se avecinan cambios positivos en el ámbito laboral. Quienes tengan planeado realizar un viaje deberían hacerlo, pues esta salida podría traer buenas noticias y nuevas perspectivas. También hay oportunidades para quienes estén pensando en emprender; si es algo que realmente desean, es momento de animarse y avanzar

Número: 9068

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