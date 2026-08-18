Gobernadora del Tolima renueva buena parte de su gabinete: estos son los nuevos funcionarios

Tolima

Este martes 18 de agosto se concretaron múltiples cambios en el gabinete y otros cargos de la Gobernación del Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz se encargó de posesionar a quienes ocuparán importantes cargos en la recta final de su administración.

Uno de los principales cambios se implementó en la Secretaría del Interior, que deja Ricardo Suárez. En su lugar asumió la profesional en Administración Pública Alison Amaya Reyes, quien además es especialista en Derecho Administrativo y en Proyectos de Desarrollo.

Posee una destacada trayectoria en la gestión pública y el desarrollo territorial, en la que resalta su gestión como directora de Desarrollo de Servicios en la Secretaría de Salud del Tolima, rol desde el cual lideró el fortalecimiento y la optimización de la red hospitalaria.

Además, fue posesionado el nuevo secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima, Juan Camilo García. Es ingeniero agroindustrial y cuenta con una maestría en Gestión Estratégica de Información y Transformación Digital de la Universidad del Rosario.

En la gerencia de la Fábrica de Licores del Tolima también se produjo un cambio. Salió Victoria Castillo y, en su lugar, fue nombrado Jesús Alberto Carvajal, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Es contador público y tecnólogo en Mercadeo, con estudios de posgrado en Gerencia de Mercadeo, Ciencias Políticas y Gestión Pública Territorial, respaldados por una constante formación académica. En 2016 ya había ocupado la gerencia de la factoría.

También se confirmaron cambios en las direcciones de diversas dependencias de la Gobernación del Tolima. Mario Pérez será el director de Seguridad en el gobierno de Matiz. Es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado, máster en Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad Europea del Atlántico, España, y cuenta con estudios en Derecho Registral de CINDER y la Universidad Autónoma de Madrid.

Angélica Rocío Tovar se estrena como directora de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Adriana Magali Matiz. Es administradora de empresas agropecuarias y especialista en Pedagogía y Talento Humano.

Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el mundo del café. Se ha desempeñado como profesional pedagógica en proyectos de Alianzas Productivas para el Desarrollo Sostenible, proyectos de cooperación internacional, Escuela y Café, y como instructora del SENA.

Diana Carolina Córdoba será la nueva directora de Asuntos Vulnerables, adscrita a la Secretaría de Inclusión Social. Con una destacada trayectoria en la administración pública, Diana Carolina asume este nuevo reto tras desempeñarse como gestora social del Tolima en la administración departamental.

Finalmente, Elvia María Garzón Pacheco será la coordinadora de la Oficina de Alcaldes. Tendrá la responsabilidad de mantener las buenas relaciones con los 47 mandatarios locales, así como de mantenerlos informados sobre todos los proyectos e iniciativas que se suscriban desde el gobierno de Adriana Matiz.