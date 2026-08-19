Personero de Ibagué denuncia lío jurídico en proyecto que busca ceder lote para el Materno Infantil

Ibagué

En medio de una sesión del Concejo de Ibagué el personero, Educardo Espinosa, denunció un lío jurídico que tendría el proyecto de Acuerdo 037 de 2026 con el que se busca autorizar la cesión a título gratuito de un predio ubicado en el sector de la Arboleda Campestre de propiedad del municipio a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), destinado al desarrollo del proyecto del Hospital Materno Infantil.

Según Espinosa, el lote es una área de espacio público y no un bien fiscal como se argumenta en el proyecto, situación que podría lleva a que los concejales incurran en un error y terminen en un proceso judicial por avalar la iniciativa.

“Estamos frente a un bien que a pesar de que en algunos apartes del proyecto e incluso en el avaluó se determina que es un bien fiscal, situación que le corresponde determinar al Concejo, pero estamos frente a un bien que corresponde a espacio público, es más en la misma escritura se indica esto”, dijo Educardo Espinosa, personero de Ibagué.

Espinosa, además resaltó que este es un bien que se convirtió en espacio público fruto de una carga urbanística por la entrega de una licencia de construcción que le permitió un desarrollo urbanístico a un constructor.

“Esta fue una cesión gratuita, pero obligatoria para el constructor definida como cesión tipo A que va para espacio público, pero que puede ser también para vías locales, zonas verdes e incluso equipamientos. Estamos a un bien de espacio público y no a un bien fiscal”, destacó.

Además, el personero de Ibagué sostuvo que se debe defender el espacio público y que su uso sea destinado para la comunidad, también sostuvo que cuando se quiere volver un área espacio público a bien fiscal, los primero que se debe dar es un cambio del uso del suelo.

“Lo primero que debemos mirar es que son 24 mil metros y donde los voy a reemplazar porque el espacio público debo mantenerlo, debo comprar otro predio o afectando algún bien que tenga el municipio para que ese espacio no se pierda”, manifestó Espinosa.

Finalmente, el personero de Ibagué reiteró que en el país existe un déficit de espacio público por lo que el municipio debe tomar las medidas para que se haga una sustitución y no se pierda este terreno para los ciudadanos.

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