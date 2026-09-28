Acción popular ordena a la Alcaldía de Ibagué construir el puente entre Pico de Oro y El Secreto

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el personero de Ibagué, Eduardo Espinosa, confirmó que existe una acción popular qué ordena a la Alcaldía de Ibagué construir el puente que conectaba al sector de Pico de Oro con la zona de El Secreto en el Cañón del Combeima, estructura que colapsó en el año 2024.

“Instauramos la acción popular buscando que se construyera este puente garantizando el transito entre las dos veredas, esta acción popular ya fue fallada, está ejecutoriada no tiene ningún recurso”, dijo Educardo Espinosa.

Según el personero, se le ordena a la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Desarrollo Rural construir el puente, pero mientras se hace realidad, se debe avanzar con una medida preventiva que consiste en construir un camino seguro para que los habitantes de la zona puedan transitar.

“Este martes 29 de septiembre tendremos mesa de trabajo a las 8 de la mañana para revisar los compromisos de la administración municipal para la construcción de este puente, además de unos requerimientos que se han hecho”, dijo el personero de Ibagué.

Espinosa aseguró que la acción popular le ordena a la Alcaldía de Ibagué en un tiempo prudente en primera instancia para que se han los estudios y diseños, además para que se contrate la obra. Pero un año para que se construya la estructura.

Habitantes se cansaron y bloquearon la vía hacia el Cañón del Combeima

La Alcaldía de Ibagué tuvo que atender una protesta que realizaron habitantes del Cañón del Combeima por el incumplimiento en la construcción del puente que colapsó en el año 2024.

Precisamente funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué se reunieran en la tarde de este domingo con un grupo de ciudadanos que adelantaba una protesta en la zona.

El corredor que comunica a Ibagué con los corregimientos Villa Restrepo y Juntas había sido bloqueado por la comunidad a la altura de las veredas Pico de Oro y El Secreto.

Luego del encuentro, la vía fue reabierta y se acordó organizar una mesa de trabajo con los habitantes de la zona, este martes 29 de septiembre.