En Ibagué la solidaridad ha permitido recolectar cerca de 100 toneladas de ayudas humanitarias

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué, Marcos Mateus Saavedra, se refirió a la campaña que se adelanta para la recolección de ayudas humanitarias para las familias afectadas con el terremoto y los incendios forestales.

“Nos llena de alegría ver la respuesta de los ibaguereños, hemos podido recolectar cerca de 100 toneladas para poder llevar ayudas al Chocó, Buenaventura, Pereira y a otros sectores del Eje Cafetero, al igual acá en el Tolima Payandé, San Luis, Rovira y otros sectores del departamento”, dijo Marcos Mateus Saavedra.

El funcionario resaltó que en Ibagué han sido más de 2 mil hectáreas las consumidas por los incendios forestales, afectando a un número importante de familias en la capital del Tolima.

“Hay distintos puntos de acopio, entre ellos los centros comerciales y el principal el Parque Deportivo que funciona desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, allí se reúnen las ayudas y se envían a las diferentes regiones”

Por otra parte, sostuvo que se requieren alimentos y otros elementos de construcción, pero también carpas, frazadas, cobijas, colchonetas, todo lo que permita que mejorar las condiciones de las personas que lo perdieron todo.

“Hemos tenido apoyo con alimento y otros elementos en la zona rural de Ibagué, pero también alimentos para caballos para los municipios. Las ayudas llegan y de inmediato se envían a las zonas donde hay personas afectadas”

Finalmente, agradeció a las personas que han sumado su solidaridad para poder llevar las ayudas a los que más lo necesita, pero reiteró que se debe seguir ayudando.