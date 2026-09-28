Fuerte choque entre un bus y un camión deja un conductor muerto en la vía Ibagué – El Espinal

Tolima

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó la mañana de este lunes 28 de septiembre en la vía que conecta al municipio de El Espinal con el corregimiento de Chicoral, en el centro del Tolima. El siniestro deja un saldo parcial de una persona muerta y dos heridas.

De acuerdo con el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, el choque se registró sobre el kilómetro 31, a la altura de la sede La Granja del Sena Regional Tolima, donde ambos vehículos chocaron de frente.

Se trata del camión de placa GQU-689, que conducía Fabio Andrés Tavera Oviedo, quien resultó lesionado, mientras que el bus de placa SMG-067, adscrito a la empresa Trayectos, era conducido por John Alejandro Taborda, quien perdió la vida en el lugar de los hechos debido al fuerte impacto. Su acompañante, Andrea Gisella Bocanegra, también resultó lesionada.

“Fue trasladada junto con el señor Fabio Andrés Tavera al Hospital San Rafael de El Espinal, donde fueron atendidos con traumatismos de poca consideración. Tenemos como hipótesis la pérdida del control del vehículo de servicio público y hacemos un llamado a no exceder los límites de velocidad”, destacó Tovar.

El siniestro obligó a cerrar la vía durante dos horas de la mañana y, luego de las 10:00 a. m., fue restablecida la movilidad en la vía que conecta a El Espinal con Ibagué.

“La velocidad viene siendo un causante importante de los accidentes de tránsito. Nosotros, como Secretaría, de la mano de la Seccional de Tránsito, vamos a redoblar esfuerzos haciendo controles porque no podemos seguir teniendo siniestros viales por exceso de velocidad”, señaló.

En la última semana se han conocido por lo menos cinco casos de personas muertas en el Tolima en medio de accidentes de tránsito, en su mayoría relacionados con un aparente exceso de velocidad.