Cartagena Cómo Vamos presentó análisis sobre desempleo: ¿Qué dice el informe?

Durante el primer semestre de 2026, el mercado laboral de Cartagena registró cambios que invitan a mirar más allá de la tasa de desempleo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Si bien la ciudad alcanzó una tasa de desocupación del 13,5%, el comportamiento conjunto de otros indicadores permite comprender con mayor profundidad lo que está ocurriendo. La tasa de desocupación pasó del 9,8 % en el primer semestre de 2025 al 13,5 % en el mismo periodo de 2026.

En este último periodo, cerca de 64.200 personas se encontraban desocupadas en Cartagena, es decir, estaban buscando empleo sin encontrarlo. Esta cifra representa un aumento de aproximadamente 18.400 personas frente al mismo periodo de 2025.Sin embargo, el análisis no se limita a este indicador.

Mientras la tasa de ocupación descendió de 57,4% a 55,3%, la tasa global de participación se mantuvo prácticamente estable, al pasar de 63,6% a 63,9%. Esto significa que las personas continuaron participando en el mercado laboral y buscando empleo, pero las oportunidades para ocuparse fueron menores.

Al comparar estos resultados con las principales ciudades del país, Cartagena registró la tasa de desempleo más alta durante este periodo.

Mientras Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla reportaron tasas inferiores al 10 %, Cartagena alcanzó el 13,5%. Además, fue la única ciudad de este grupo que redujo el número de personas ocupadas, con cerca de 11.300 empleos menos frente al mismo periodo del año anterior.

Una tendencia que va más allá del aumento del desempleo

Los resultados también deben analizarse desde una perspectiva de mediano plazo. Antes de la pandemia, Cartagena registraba una de las tasas de desempleo más bajas entre las principales ciudades del país.

Desde entonces, los niveles superiores al 13% se han presentado con mayor frecuencia. Así, aunque el 13,5% registrado durante el primer semestre de 2026 no constituye un récord para la ciudad —en el mismo periodo de 2024 la tasa fue de 13,4 %—, sí refleja un comportamiento que se ha repetido en los últimos años y que invita a seguir analizando los factores que están influyendo en la generación de empleo.

La información por actividades económicas también aporta elementos para comprender esta dinámica. El comercio concentró la mayor reducción de empleo, con cerca de 7.400 ocupados menos, equivalente a una caída del 9%.

También disminuyó el empleo en las actividades artísticas, de entretenimiento y otros servicios; la construcción; y el sector de alojamiento y servicios de comida, una actividad estrechamente vinculada al turismo. En contraste, aumentó el número de personas ocupadas en actividades relacionadas con la administración pública, la educación, la salud y la industria manufacturera.

Otro resultado relevante fue la reducción del trabajo por cuenta propia. Entre enero y junio, alrededor de 12.600 personas dejaron de desempeñarse como trabajadores independientes, al pasar de 227.100 en 2025 a 214.500 en 2026.

Esta disminución no estuvo acompañada por un incremento del empleo público o privado y coincidió con una reducción en el total de personas ocupadas, lo que plantea interrogantes sobre las alternativas laborales disponibles para quienes salen de esta modalidad de trabajo.

Más allá de las cifras puntuales, los resultados del primer semestre de 2026 dejan una señal que requiere atención. Que Cartagena registre la tasa de desempleo más alta entre las principales ciudades del país y, al mismo tiempo, una reducción en el número de personas ocupadas refuerza la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a ampliar las oportunidades de empleo y hacer seguimiento a la evolución del mercado laboral.