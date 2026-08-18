Diez muertos en un ataque ruso en el noreste de Ucrania

Firefighters work to extinguish a fire at a book market in Kyiv, Ukraine, on August 16, 2026. . (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Al menos 10 personas murieron y ocho resultaron heridas en un ataque ruso en la región ucraniana de Járkov, en el noreste del país, informó el gobierno de Kiev, que prometió responder.

Las fuerzas rusas “llevaron a cabo un ataque con cohetes en Pechenigi”, a unos 40 km de la frontera, indicó en redes sociales el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov.

“Según informaciones preliminares, murieron 10 personas”, y ocho más resultaron heridas, señaló el funcionario.

En el ataque resultaron dañadas varias viviendas y tiendas, agregó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró en redes sociales que el ataque alcanzó una intersección muy transitada, “un sitio con una oficina de correos y comercios, rodeado solo por edificios residenciales”.

Le puede interesar: Tres heridos leves en nuevo terremoto en ciudad española de Granada

Las imágenes del sitio atacado, divulgadas por los servicios ucranianos de emergencia, muestran a los equipos de rescate trabajando en el lugar y asistiendo a las personas en medio de edificios destruidos y vehículos incendiados.

“Definitivamente responderemos a este bombardeo ruso. Y es igualmente importante que nuestros socios complementen nuestra (...) respuesta con sus propias acciones para presionar a Rusia y apoyar a Ucrania”, agregó Zelenski.

La región de Járkov, donde Rusia ocupa algunas partes, ha sido blanco habitual de bombardeos rusos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Más información: Nuevo sismo de magnitud 4 en La Guaira, zona costera afectada por doble terremoto en Venezuela

La semana pasada, Naciones Unidas indicó que el número de civiles muertos en la guerra de Ucrania alcanzó en julio el nivel más alto desde mayo de 2022.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: