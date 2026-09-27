Congresista del Tolima revela denuncias de presunta corrupción policial en zonas de minería ilegal

Tolima

En la sede de la Universidad del Tolima, en Ibagué, se realizó la primera Audiencia Pública Minera, en el marco de una sesión de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. El tema principal fueron los impactos en el territorio tolimense de la minería legal e ilegal.

En medio de la audiencia llamó la atención la intervención del representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, quien hizo públicas graves denuncias sobre presunta corrupción al interior de la Policía Nacional en zonas donde se desarrolla minería ilegal, como el municipio de Ataco.

“Hablé con unos familiares de unos de los policías asesinados y están diciendo que ahí puede haber casos de corrupción minera, porque uno de esos policías asesinados no aceptaba que le dieran plata. Hizo incluso decomisar una máquina amarilla, que la llevó a la Inspección de Policía, y a los cinco días el inspector permitió que se llevaran la máquina”, aseveró García.

El primero de agosto del presente año asesinaron, en el corregimiento de Santiago Pérez de Ataco, a los subintendentes de la Policía Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro, quienes fueron atacados con ráfagas de fusil en medio de una emboscada, episodio que guardaría relación con las denuncias del congresista.

“La denuncia que hacen los familiares es muy delicada, y eso lo que está tratando de mostrar es que puede haber complicidad con todas las autoridades, y eso es lo que necesitamos parar”, enfatizó.

Solo en Ataco, la minería ilegal ha arrasado más de 490 hectáreas de bosque y riberas de ríos. En la zona hacen presencia las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que cobran un porcentaje por cada gramo de oro que se extrae en la zona, ejerciendo un control territorial sobre las rentas ilícitas de la minería.