Continúa suspendida la atención presencial en la Gobernación del Tolima tras el terremoto

Tolima

La Gobernación del Tolima informó que mantendrá hasta el próximo viernes 21 de agosto la modalidad de trabajo en casa para los funcionarios y contratistas que desarrollan sus labores en la sede central, ubicada en el centro de Ibagué.

La decisión se tomó para implementar las recomendaciones establecidas en las visitas técnicas al edificio luego del terremoto del 10 de agosto, que evidenciaron fisuras y grietas en algunas áreas no estructurales del edificio a causa del movimiento telúrico.

A lo largo de esta semana, las diferentes dependencias seguirán trabajando y atendiendo sus responsabilidades de manera virtual.

“Esta medida busca facilitar las labores que se vienen adelantando en la sede y evitar la circulación de personas en las áreas donde se requieran trabajos o intervenciones”, acotó Nidia Yurani Prieto, secretaria Administrativa de la Gobernación del Tolima.

Para los ciudadanos que necesiten realizar alguna solicitud o trámite ante la Gobernación del Tolima, la atención continuará a través de los canales virtuales y telefónicos habilitados por el Gobierno Departamental.

“La Gobernación recalca que el trabajo en casa no significa la suspensión de las actividades ni de los servicios, por lo que cada dependencia continuará respondiendo a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía”, enfatizó la funcionaria.

Algunas oficinas que cuentan con espacios y accesos independientes mantendrán su funcionamiento presencial, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada una de ellas, como las secretarías de Cultura y Gestión del Riesgo.