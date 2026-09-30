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30 sep 2026 Actualizado 04:11

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Cartagena

Este miércoles 30 de septiembre continúan trabajos de Aguas de Cartagena para restablecer servicio

El 40% de los barrios en la ciudad tiene ausencia del preciado líquido

Aguas de Cartagena

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Aguas de Cartagena alcanza un 48% de avance en la ejecución de las 29 actividades de mantenimiento, renovación y optimización de la infraestructura de acueducto programadas durante la parada técnica. A corte de las 9:30 p. m., 14 actividades han sido ejecutadas, mientras continúan los trabajos programados para este miércoles 30 de septiembre.

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Las intervenciones se desarrollan en seis frentes de trabajo: conducción de agua cruda, acueducto, mantenimiento del sistema, tratamiento de agua potable, mantenimiento electromecánico y eficiencia hídrica.

Entre las intervenciones ejecutadas se destaca el empalme de un tramo de reposición de la tubería de conducción de agua cruda hacia la planta de tratamiento, a la altura de Ceballos y Nuevo Bosque. Esta intervención permitirá poner en servicio 210 metros de tubería de 1.000 milímetros de diámetro, fabricada en hierro dúctil, y contribuirá a mejorar la confiabilidad de la infraestructura en un sector donde se registraban roturas frecuentes.

También avanzan trabajos en componentes de conducción, tratamiento, bombeo y distribución, así como labores de sectorización, lavado de tanques, inspección de redes en Crespo y mantenimiento de macromedidores y válvulas reductoras de presión.

Las 15 actividades restantes continuarán ejecutándose este 30 de septiembre, de acuerdo con el cronograma establecido. Aguas de Cartagena mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de los trabajos y la recuperación del servicio a través de www.acuacar.com y sus canales oficiales.

Estas intervenciones hacen parte de la gestión permanente de la empresa para mantener y renovar la infraestructura, atender necesidades operativas y optimizar el funcionamiento del sistema de acueducto.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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